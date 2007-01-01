Хлусевич: «Трансфер в «Спартак» не отвлекает, даже больше мотивирует»

очень неплохо в молодежке отыграл видно и скорость есть а то в Спартаке многие пешком ходят
Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о скором переходе в «Спартак».
– История с вашим переходом в «Спартак» вас окрыляет и мотивирует и влияет на игру в сборной или больше отвлекает?
– Я сейчас не обращаю на это внимание, не отвлекает, всe нормально. Даже больше, наверное, мотивирует, потому что уже есть небольшое не то чтобы давление, но желание показать себя с лучшей стороны для болельщиков нового клуба.
- Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.
- Сообщалось, что «Спартак» заплатит за него 3 миллиона евро.
- Хавбек заключил с московским клубом контракт до конца сезона-2025/26.