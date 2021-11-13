Хлусевич: «Трансфер в «Спартак» не отвлекает, даже больше мотивирует»

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о скором переходе в «Спартак».

– История с вашим переходом в «Спартак» вас окрыляет и мотивирует и влияет на игру в сборной или больше отвлекает?

– Я сейчас не обращаю на это внимание, не отвлекает, всe нормально. Даже больше, наверное, мотивирует, потому что уже есть небольшое не то чтобы давление, но желание показать себя с лучшей стороны для болельщиков нового клуба.