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    Хлусевич: «Трансфер в «Спартак» не отвлекает, даже больше мотивирует»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о скором переходе в «Спартак».

    – История с вашим переходом в «Спартак» вас окрыляет и мотивирует и влияет на игру в сборной или больше отвлекает?

    – Я сейчас не обращаю на это внимание, не отвлекает, всe нормально. Даже больше, наверное, мотивирует, потому что уже есть небольшое не то чтобы давление, но желание показать себя с лучшей стороны для болельщиков нового клуба.

    • Хлусевич присоединится к новой команде после зимнего перерыва.
    • Сообщалось, что «Спартак» заплатит за него 3 миллиона евро.
    • Хавбек заключил с московским клубом контракт до конца сезона-2025/26.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +445

      alefreddy 1 час назад

      очень неплохо в молодежке отыграл видно и скорость есть а то в Спартаке многие пешком ходят

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