«РБ-Спорт»: «Локомотив» заплатит 4 миллиона за защитника «Шахтера» Мампасси

Ну с таким то спонсором как РЖД можно многое себе позволить. Сами то билеты на поезд в цене растут, а сервис тот же по сути из года в год. Ездил к сестре в Новосиб в прошлом месяце из Москвы так что накатался в вагоне)
Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси продолжит карьеру в «Локомотиве».
По информации «РБ-Спорт», клубы достигли окончательной договоренности о трансфере 18-летнего футболиста.
Сумма сделки составит 4 миллиона евро. Ожидается, что украинец присоединится к новой команде уже на зимних сборах.
- Мампасси – воспитанник «Шахтера».
- Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
- Рыночная стоимость игрока – 200 тысяч евро.