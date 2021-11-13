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    «РБ-Спорт»: «Локомотив» заплатит 4 миллиона за защитника «Шахтера» Мампасси

    Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси продолжит карьеру в «Локомотиве».

    По информации «РБ-Спорт», клубы достигли окончательной договоренности о трансфере 18-летнего футболиста.

    Сумма сделки составит 4 миллиона евро. Ожидается, что украинец присоединится к новой команде уже на зимних сборах.

    • Мампасси – воспитанник «Шахтера».
    • Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
    • Рыночная стоимость игрока – 200 тысяч евро.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    13.11.2021 10:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Stugin 15 ноября 2021, 18:31

      Ну с таким то спонсором как РЖД можно многое себе позволить. Сами то билеты на поезд в цене растут, а сервис тот же по сути из года в год. Ездил к сестре в Новосиб в прошлом месяце из Москвы так что накатался в вагоне)

      0
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 13 ноября 2021, 20:02

      4? За что?!

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 ноября 2021, 17:42

      А билеты дорожают. Рыночная стоимость 200000, а продать хотят за 4 ляма)))

      1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 13 ноября 2021, 12:30

      хорошая у Рангника экономическая политика отдать 4 ляма вместо 200 тыс

      2
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      Рейтинг: +1396

      Hoahin > Garrincha58 14 ноября 2021, 23:18

      Так не его же деньги, РЖД за банкет платит.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 ноября 2021, 12:17

      Возможно РБ-Спорт перепутал и сумма сделки составит 4 млн.руб.

      1
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      Рейтинг: +12455

      Вомбат 13 ноября 2021, 11:14

      Лучше бы Локо своих футболистов не губил, а лечил бы вовремя, чем чужих покупать в двадцать раз дороже, чем те стоят. Да еще и натурализованных украинцев из Буркина Фасо.

      3
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      Рейтинг: +339

      Slavan62 13 ноября 2021, 10:56

      А как же поездка к врагам?

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 ноября 2021, 10:30

      Переплата по сравнению с рыночной ценой - в 20 (!) раз. Трата дармовых средств продолжается.

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 > Бухбух 13 ноября 2021, 12:33

      в РЖД всегда так было они тратят не меньше Газпрома те хоть что то выигрывают, а эти раз в пятилетку

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