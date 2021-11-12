На заводящего «Виража» Дрюму за драку на игре Россия – Кипр наложили двухлетний запрет на посещение стадионов

Руслан Дрюма, заводящий «Виража» «Газпром-Арены», получил наказание за драку на матче отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Кипра (6:0), который состоялся накануне. Ему запретили два года посещать официальные спортивные мероприятия.
Кроме того, суд назначил Дрюме наказание в виде ареста на восемь суток.
- Дрюма подрался с другими болельщиками «Зенита».
- Поводом для драки стали оскорбления в адрес Дрюмы.
- Судебное производство не закрыто – к ответственности могут привлечь и других участников инцидента на «Газпром-Арене».