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    На заводящего «Виража» Дрюму за драку на игре Россия – Кипр наложили двухлетний запрет на посещение стадионов

    Руслан Дрюма, заводящий «Виража» «Газпром-Арены», получил наказание за драку на матче отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Кипра (6:0), который состоялся накануне. Ему запретили два года посещать официальные спортивные мероприятия.

    Кроме того, суд назначил Дрюме наказание в виде ареста на восемь суток.

    • Дрюма подрался с другими болельщиками «Зенита».
    • Поводом для драки стали оскорбления в адрес Дрюмы.
    • Судебное производство не закрыто – к ответственности могут привлечь и других участников инцидента на «Газпром-Арене».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

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    12.11.2021 22:25
    Комментарии9
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      Рейтинг: +531

      Борисыч1 15 минут назад

      Пора уже баклан-арену лишить фан-сектора с такими заводящими. Драки они только заводят.

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      Рейтинг: +54118

      portero 51 минуту назад

      Привык бычить на секторе, а на сборной мог и чиновник попасть, так что еще легко отделался...

      0
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      Рейтинг: +12714

      Hektor 84 1 час назад

      Бомжи на своей помойке что не поделили?)))

      1
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      Рейтинг: +26009

      пьяныйхоровод > Hektor 84 57 минут назад

      Пассивов из свинарника выкидывали с сектора .

      0
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      Рейтинг: +12714

      Hektor 84 > пьяныйхоровод 57 минут назад

      Ну ну ))))) бутылку не поделили бомжики?))))

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      Рейтинг: +26009

      пьяныйхоровод > Hektor 84 55 минут назад

      Пассивов из моссвинарника провожали на выход .

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      Рейтинг: +10

      tko3mmxjje0tk 1 час назад

      Pазвpатные дeвки жаждyт сeкca - пpиди и cними (бeз дeнег и пoдаpков), пpосто cекc, вот ---- http://clmp.me/u/WHGQU

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      Рейтинг: +9454

      alp 2 часа назад

      че та не верится мне что Дрюму на стад не пустят.. Он всегда щемил всяких пи д а р о в, и ему было похер, где это делать.... и все с рук сходило. и здесь прокатит. инфа стопро

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      Рейтинг: +26009

      пьяныйхоровод > alp 1 час назад

      Петроградский районный суд г.С-Петрербурга привлёк к административной ответственности Руслана Дрюму , за совершение правонарушения , предусмотренного ч.3 ст.20.31 КоАП РФ .

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