На заводящего «Виража» Дрюму за драку на игре Россия – Кипр наложили двухлетний запрет на посещение стадионов

Руслан Дрюма, заводящий «Виража» «Газпром-Арены», получил наказание за драку на матче отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Кипра (6:0), который состоялся накануне. Ему запретили два года посещать официальные спортивные мероприятия.

Кроме того, суд назначил Дрюме наказание в виде ареста на восемь суток.