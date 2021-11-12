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  • На заводящего «Виража» Дрюму за драку на игре Россия – Кипр наложили двухлетний запрет на посещение стадионов

На заводящего «Виража» Дрюму за драку на игре Россия – Кипр наложили двухлетний запрет на посещение стадионов

12 ноября 2021, 22:25
17

Руслан Дрюма, заводящий «Виража» «Газпром-Арены», получил наказание за драку на матче отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Кипра (6:0), который состоялся накануне. Ему запретили два года посещать официальные спортивные мероприятия.

Кроме того, суд назначил Дрюме наказание в виде ареста на восемь суток.

  • Дрюма подрался с другими болельщиками «Зенита».
  • Поводом для драки стали оскорбления в адрес Дрюмы.
  • Судебное производство не закрыто – к ответственности могут привлечь и других участников инцидента на «Газпром-Арене».

Источник: телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Кипр
Комментарии (17)
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tko3mmxjje0tk
1636748846
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Hektor 84
1636749401
Бомжи на своей помойке что не поделили?)))
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portero
1636750198
Привык бычить на секторе, а на сборной мог и чиновник попасть, так что еще легко отделался...
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Борисыч1
1636752375
Пора уже баклан-арену лишить фан-сектора с такими заводящими. Драки они только заводят.
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inzek
1636756010
по мне что Дрюма, что Шлюба...чисто питерская интеллигенция
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talgatnurzhanov2006
1636778224
Дрюму дрючить надо как и всех бомжей.
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Garrincha58
1636782702
визгу то сколько, что вы все такие злые парень за правду пострадал сегодня как раз День Доброты, а вы злые вам бы только по собачиться а скажите вы этому Дрюме всё это прямо в глаза и я уверен кто тут пишет обос....сь бы со страху
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Kollljan
1636789194
До сих пор пердаки хряков плющит от недавнего счета 7:1!!! Но не смыть позора уже ни чем.
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Вомбат
1636791537
Дрюма из фанатского движения уже, считай, выбыл. Как в 2014 году выбыл Гулливер. За 2 года эти люди теряют интерес к футболу (если он у них -- настоящий -- вообще есть).
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sochi-2013
1636880013
У краснозадых второй день праздник. Вчера Валеру славили, а сегодня такая (чуть устаревшая) новость из Питера.
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