«Динамо» планирует заплатить 8 миллионов за форварда «Фенербахче» Пелкаса

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
будет дорого, мой ник на сайте "Фархад" пишите в ЛС, может будем брать 50 на 50 так будет реально выгодней...
Левый вингер «Фенербахче» Димитриос Пелкас вскоре может перейти в «Динамо». Москвичи готовы заплатить за игрока 8 миллионов евро.
У Пелкаса есть разногласия с главным тренером «Фенербахче» Витором Перейрой, поэтому он допускает уход из клуба.
- Ранее Пелкасом интересовались «Краснодар» и «Рубин».
- Его контракт с «Фенербахче» действует до 30 июня 2023 года.
- В текущем сезоне Пелкас провел 11 матчей.