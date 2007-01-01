«Динамо» планирует заплатить 8 миллионов за форварда «Фенербахче» Пелкаса

Левый вингер «Фенербахче» Димитриос Пелкас вскоре может перейти в «Динамо». Москвичи готовы заплатить за игрока 8 миллионов евро.

У Пелкаса есть разногласия с главным тренером «Фенербахче» Витором Перейрой, поэтому он допускает уход из клуба.