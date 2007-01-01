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    «Динамо» планирует заплатить 8 миллионов за форварда «Фенербахче» Пелкаса

    Левый вингер «Фенербахче» Димитриос Пелкас вскоре может перейти в «Динамо». Москвичи готовы заплатить за игрока 8 миллионов евро.

    У Пелкаса есть разногласия с главным тренером «Фенербахче» Витором Перейрой, поэтому он допускает уход из клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: CNN Turk

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      fdnkll98 1 час назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
      будет дорого, мой ник на сайте "Фархад" пишите в ЛС, может будем брать 50 на 50 так будет реально выгодней...

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      Рейтинг: +283

      orlovcar 2 часа назад

      на место Лесового что ли?

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      Рейтинг: +3763

      neim 2 часа назад

      Опять вутка жирная ?

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