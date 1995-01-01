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    Агент Бакаева: «Зелимхан вынужден преодолевать недоверие и сомнение со стороны «Спартака»

    Герман Ткаченко, агент полузащитника Зелимхана Бакаева, высказался о ситуации с продлением контракта футболиста со «Спартаком».

    — Как идут переговоры со «Спартаком» по новому контракту?

    — Сейчас очень негативный фон вокруг «Спартака», но мы спокойно относимся к ситуации. Мы договорились со «Спартаком», что не будем использовать прессу как инструмент влияния на переговоры.

    Также я пообещал, что у клуба будет приоритетное право подписания игрока до определенного времени. Мы изначально озвучили условия, а после передали более мягкий вариант и ждем до определенного времени.

    «Спартак» может не согласиться с нашими условиями, но тогда мы с 1 декабря имеем право вести переговоры с другими клубами. В клубе должны понимать, что Зелимхан — при его невероятном честолюбии, желании побеждать, эмоциональности и высоком футбольном потенциале — все время вынужден преодолевать некое недоверие и сомнение со стороны «Спартака».

    Он молодец, что вообще не обращает внимания, но я с этим столкнулся и вижу. Может, этот фактор стоит обговорить с клубом? Может, им это не нужно? Давай я так скажу: мы не наивные юнцы и понимаем, что в футболе молчание — это не знак согласия, мы готовы к любому сценарию.

    Убежден, что при атмосфере доверия Зелимхан может добиться многого с любой командой, которая будет бороться за высокие места.

    — Бакаев может уехать в Европу?

    — Я обещал не говорить на тему его переговоров, но в Европе о нем знают. И знают, что контракт заканчивается летом 2022 года.

    • В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 20 матчей и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Агент Бакаева: «Спартак» пока не вернулся со встречным предложением о продлении контракта»

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      Всеволош 15 минут назад

      Бакаев, со своим задроченным агентишкой, явно не о футболе думает, вот и мимо сборной пролетает и за мясо на 87 минуте выходит, все таки пустоголовые футболисты люди, агенты их разводят как детей. деньги, деньги, деньги!!!

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