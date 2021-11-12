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  • Агент Бакаева: «Зелимхан вынужден преодолевать недоверие и сомнение со стороны «Спартака»

Агент Бакаева: «Зелимхан вынужден преодолевать недоверие и сомнение со стороны «Спартака»

12 ноября 2021, 10:36
9

Герман Ткаченко, агент полузащитника Зелимхана Бакаева, высказался о ситуации с продлением контракта футболиста со «Спартаком».

— Как идут переговоры со «Спартаком» по новому контракту?

— Сейчас очень негативный фон вокруг «Спартака», но мы спокойно относимся к ситуации. Мы договорились со «Спартаком», что не будем использовать прессу как инструмент влияния на переговоры.

Также я пообещал, что у клуба будет приоритетное право подписания игрока до определенного времени. Мы изначально озвучили условия, а после передали более мягкий вариант и ждем до определенного времени.

«Спартак» может не согласиться с нашими условиями, но тогда мы с 1 декабря имеем право вести переговоры с другими клубами. В клубе должны понимать, что Зелимхан — при его невероятном честолюбии, желании побеждать, эмоциональности и высоком футбольном потенциале — все время вынужден преодолевать некое недоверие и сомнение со стороны «Спартака».

Он молодец, что вообще не обращает внимания, но я с этим столкнулся и вижу. Может, этот фактор стоит обговорить с клубом? Может, им это не нужно? Давай я так скажу: мы не наивные юнцы и понимаем, что в футболе молчание — это не знак согласия, мы готовы к любому сценарию.

Убежден, что при атмосфере доверия Зелимхан может добиться многого с любой командой, которая будет бороться за высокие места.

— Бакаев может уехать в Европу?

— Я обещал не говорить на тему его переговоров, но в Европе о нем знают. И знают, что контракт заканчивается летом 2022 года.

  • В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 20 матчей и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Агент Бакаева: «Спартак» пока не вернулся со встречным предложением о продлении контракта»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Всеволош
1636704853
Бакаев, со своим задроченным агентишкой, явно не о футболе думает, вот и мимо сборной пролетает и за мясо на 87 минуте выходит, все таки пустоголовые футболисты люди, агенты их разводят как детей. деньги, деньги, деньги!!!
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alefreddy
1636706197
не тот футболист который вернулся в команду поэтому потеря небольшая если не подпишут
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Hektor 84
1636710824
Где его желание побеждать, эмоциональность, невероятное честолюбие и высокий футбольный потенциал когда Спартак проигрывает? Лучше пасть свою заткни вонючий агентишка. Твой Бакаев тупой бегунок без головы с намерением обвести пол команды соперника. Причем когда у него отбирают мяч и идет контр атака соперника он либо сидит на траве и руками машет, либо пешком идет к центральному кругу. Просто по воле нашего плешивого царя мечтающего об олимпийском турнире по футболу этим кривоножкам дано выпендриваться и диктовать свои условия. Сейчас отмени лимит и такие как Бакаев поедут фнл покорять. А некоторые еще дальше!
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NewLife
1636710930
Некомпетентный Руй абсолютно не прав, недооценивая Зелимхана и не выпуская его в основе. Не хотелось бы видеть этого игрока у конкурентов.
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Бухбух
1636729293
После таких слов агента о Спартаке, Бакаева и близко бы к основе не подпустили.
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Томик
1636729705
Хватит уже этого доверия! С каждым новым тренером ему по пол года ищут место на поле. Потом на лавку садят. Устал уже наблюдать за этим. Скорее бы первое декабря. Забирай уже своего игрока, Герман, и вези его в топ клуб за огромные деньги. Дайте уже со стороны за него порадоватья.
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slavа0508
1636730354
Играть надо и тренироваться вот и всё и не какие преодоления не понадобятся,,,
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Иван Петров 1986
1636734082
Да мы о нем как - то и забыли уже. Сыграл пяток хороших матчей и все.
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zigbert
1636738173
Почему трудно поверить что Бакаев уйдет из Спартака. Такую зарплату в других клубах он не получит.
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