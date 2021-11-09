Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Бакаева: «Спартак» пока не вернулся со встречным предложением о продлении контракта»

Агент Бакаева: «Спартак» пока не вернулся со встречным предложением о продлении контракта»

9 ноября 2021, 09:54
8

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, прокомментировал ситуацию с продлением контракта своего клиента со столичным клубом.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что 25-летний футболист получил предложение заключить новое соглашение с зарплатой 1,7 миллиона евро в год, но пока не ответил на него. Отмечалось, что «Спартак» готов продать Бакаева в «Краснодар» зимой.

«Мы со «Спартаком» договорились не использовать медиа при переговорах, поэтому лишь скажу: эта информация не соответствует действительности, как минимум в области цифр и фактов.

«Спартак» пока не вернулся со встречным предложением. Планируем, что ясность наступит в декабре, после завершения первой части чемпионата», – сказал Ткаченко.

  • В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 20 матчей и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Бакаев Зелимхан
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1636442056
Вот новый тренер в декабре и внесёт ясность.
Ответить
серега кашин
1636445988
не стоит он больше 1,7 ляма
Ответить
alefreddy
1636446902
не стоит с ним продлевать нет прогресса в игре лучше другого на его место прикупить
Ответить
Томик
1636450998
Опять очередному тренеру будут подсовывать его в основу. Опять команда будет страдать. И снова выпихнут на лавку, но уже с повышенным контрактом. И вот нахуа?
Ответить
acor94
1636459861
В анжи его или в Терек. Или к брату своему шапи, в Турцию
Ответить
zigbert
1636467350
Агенту без разницы за какую команду будет играть Бакаев. Для него главное срубить побольше бабла. А вот самому Бакаеву надо включить голову.
Ответить
Главные новости
Орлов – о потере очков «Спартаком»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
3
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
9
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
25
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
7
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Все новости
Все новости
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
1
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
2
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
1
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
2
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
24
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
7
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
18
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
11
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
23
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+