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    Агент Бакаева: «Спартак» пока не вернулся со встречным предложением о продлении контракта»

    Герман Ткаченко, агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, прокомментировал ситуацию с продлением контракта своего клиента со столичным клубом.

    Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что 25-летний футболист получил предложение заключить новое соглашение с зарплатой 1,7 миллиона евро в год, но пока не ответил на него. Отмечалось, что «Спартак» готов продать Бакаева в «Краснодар» зимой.

    «Мы со «Спартаком» договорились не использовать медиа при переговорах, поэтому лишь скажу: эта информация не соответствует действительности, как минимум в области цифр и фактов.

    «Спартак» пока не вернулся со встречным предложением. Планируем, что ясность наступит в декабре, после завершения первой части чемпионата», – сказал Ткаченко.

    • В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 20 матчей и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6355

      Томик 24 минуты назад

      Опять очередному тренеру будут подсовывать его в основу. Опять команда будет страдать. И снова выпихнут на лавку, но уже с повышенным контрактом. И вот нахуа?

      0
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      Рейтинг: +430

      alefreddy 1 час назад

      не стоит с ним продлевать нет прогресса в игре лучше другого на его место прикупить

      1
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      Рейтинг: +6569

      серега кашин 1 час назад

      не стоит он больше 1,7 ляма

      0
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      Рейтинг: +1147

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Беги Зелимхан из свинарника пока не поздно. Есть время ещё стать футболистом. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4536

      rash1959 2 часа назад

      Вот новый тренер в декабре и внесёт ясность.

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