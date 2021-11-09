Агент Бакаева: «Спартак» пока не вернулся со встречным предложением о продлении контракта»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, прокомментировал ситуацию с продлением контракта своего клиента со столичным клубом.
Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что 25-летний футболист получил предложение заключить новое соглашение с зарплатой 1,7 миллиона евро в год, но пока не ответил на него. Отмечалось, что «Спартак» готов продать Бакаева в «Краснодар» зимой.
«Мы со «Спартаком» договорились не использовать медиа при переговорах, поэтому лишь скажу: эта информация не соответствует действительности, как минимум в области цифр и фактов.
«Спартак» пока не вернулся со встречным предложением. Планируем, что ясность наступит в декабре, после завершения первой части чемпионата», – сказал Ткаченко.
- В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 20 матчей и сделал 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: Sports.ru