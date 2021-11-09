Зелимхан Бакаев может зимой уйти в «Краснодар»

Будущее полузащитника Зелимхана Бакаева в «Спартаке» остается неопределенным.
По информации «РБ-Спорт», сторонам не удается договориться о продлении контракта, истекающего следующим летом.
Футболист получил предложение заключить новое соглашение с зарплатой 1,7 миллиона евро в год, но пока не ответил на него.
Московский клуб не хочет терять бесплатно собственного воспитанника, поэтому не исключает его продажу зимой. За ситуацией следит «Краснодар».
- В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 20 матчей и сделал 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: «РБ-Спорт»