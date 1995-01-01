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    Зелимхан Бакаев может зимой уйти в «Краснодар»

    Будущее полузащитника Зелимхана Бакаева в «Спартаке» остается неопределенным.

    По информации «РБ-Спорт», сторонам не удается договориться о продлении контракта, истекающего следующим летом.

    Футболист получил предложение заключить новое соглашение с зарплатой 1,7 миллиона евро в год, но пока не ответил на него.

    Московский клуб не хочет терять бесплатно собственного воспитанника, поэтому не исключает его продажу зимой. За ситуацией следит «Краснодар».

    • В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 20 матчей и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6351

      Томик 19 минут назад

      Пусть хоть бесплатно уходит - всё польза будет. Хотят или не хотят его бесплатно отдавать - все равно. Неужели ни на чем не заработать больше? Пока, Зелимхан. Как говорят наши очень умные соседи "остаточно прощавай!"

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      Рейтинг: +6351

      Томик 26 минут назад

      Ему ещё и миллион семьсот предлагают, а он думает....Нет слов. Чем я могу помочь? Готов вокруг костра танцевать с бубном, лишь бы только забрали его уже куда - нибудь. Трудно смотреть на это подобие футболиста в родной команде.

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      Рейтинг: +1630

      GermanVo 38 минут назад

      Они там в край оборзели. Игрок ротации не должен получать такие бабки. Пусть валит на все четыре стороны, раз для него деньги важнее клуба. Если показывал бы выдающиеся результаты, я бы ещё понял, но за паспорт платить смысла нет.

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      Рейтинг: +6560

      серега кашин 39 минут назад

      понеслись сплетни и фейхи, агенты хорошо работают

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      Рейтинг: +14117

      Persona_non_Grata 50 минут назад

      Давайте дождемся зимы , думаю , что новый тренер ( а это должно быть с большой вероятностью ) решит - видит ли он Бакаева в команде ? , от этого и будем плясать )

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