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Зелимхан Бакаев может зимой уйти в «Краснодар»

9 ноября 2021, 00:16
31

Будущее полузащитника Зелимхана Бакаева в «Спартаке» остается неопределенным.

По информации «РБ-Спорт», сторонам не удается договориться о продлении контракта, истекающего следующим летом.

Футболист получил предложение заключить новое соглашение с зарплатой 1,7 миллиона евро в год, но пока не ответил на него.

Московский клуб не хочет терять бесплатно собственного воспитанника, поэтому не исключает его продажу зимой. За ситуацией следит «Краснодар».

  • В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 20 матчей и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Бакаев Зелимхан
Комментарии (31)
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Persona_non_Grata
1636406694
Давайте дождемся зимы , думаю , что новый тренер ( а это должно быть с большой вероятностью ) решит - видит ли он Бакаева в команде ? , от этого и будем плясать )
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серега кашин
1636407344
понеслись сплетни и фейхи, агенты хорошо работают
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Томик
1636408128
Ему ещё и миллион семьсот предлагают, а он думает....Нет слов. Чем я могу помочь? Готов вокруг костра танцевать с бубном, лишь бы только забрали его уже куда - нибудь. Трудно смотреть на это подобие футболиста в родной команде.
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oyabun
1636430129
Не очень хорошая ситуация. С одной стороны игрок ротации и не всегда попадает в основу, но с другой при имеющемся лимите легионеров, это наш паспортист и тут Спартаку не до перебора. И так играть некому. Надеюсь найдут взаимовыгодное решение.
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aubergine
1636433288
Неплохо паренек устроился. Ему 1,7 миллиона, а это, внимание, 140 тысяч евриков в месяц предлагают, а он ещё и сомневается. Наши "футболисты" слишком избалованы деньгами. Интересно сколько ему в Европе согласились бы платить? 400-500 тыс. евро в год?)
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Oldtrafford83
1636434638
Пусть валит ибо это уже неликвид!!!
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PNZ1985
1636438846
всадник без головы... к сожалению , игрок - настроение
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SpartakMoskwa
1636439230
Наследие Марадонны должно сразу в Наполи переходить
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zigbert
1636442643
С одной стороны терять Бакаева не хотелось бы. Но если он упрется из за денег то и удерживать его не будет смысла. Хотя мало кто знает всех нюансов этой истории.
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_Marqella_
1636442833
Слабо вериться ,что ему такую зарплату предложили....Да и рыночная стоимость в 5млн мне кажется завышенной...
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