«Легендарный». УЕФА поздравил Овчинникова с днем рождения

"Я капитан команды, .....!!!"
Бывшему вратарю сборной России Сергею Овчинникову исполнился 51 год. Его не забыл поздравить УЕФА.
«Легендарному вратарю «Локомотива», двукратному чемпиону России Сергею Овчинникову – 51! Наши поздравления!» – написал УЕФА.
- Сейчас Овчинников в футболе не работает.
- За сборную России игрок провел 36 матчей, пропустил 40 голов.
- Также он работал тренером сборной России (2012-2016 годы).
Легендарному вратарю @fclokomotiv, двукратному чемпиону России Сергею Овчинникову – ! Наши поздравления!Вспоминаем его блистательный сейв после удара Дадо Пршо с пенальти в матче #ЛигаЧемпионов «Монако» – «Локомотив» pic.twitter.com/mp3MJAwySR— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 10, 2021