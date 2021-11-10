«Легендарный». УЕФА поздравил Овчинникова с днем рождения

Бывшему вратарю сборной России Сергею Овчинникову исполнился 51 год. Его не забыл поздравить УЕФА.

«Легендарному вратарю «Локомотива», двукратному чемпиону России Сергею Овчинникову – 51! Наши поздравления!» – написал УЕФА.

Сейчас Овчинников в футболе не работает.

За сборную России игрок провел 36 матчей, пропустил 40 голов.

Также он работал тренером сборной России (2012-2016 годы).