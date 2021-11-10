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    «Легендарный». УЕФА поздравил Овчинникова с днем рождения

    Бывшему вратарю сборной России Сергею Овчинникову исполнился 51 год. Его не забыл поздравить УЕФА.

    «Легендарному вратарю «Локомотива», двукратному чемпиону России Сергею Овчинникову – 51! Наши поздравления!» – написал УЕФА.

    • Сейчас Овчинников в футболе не работает.
    • За сборную России игрок провел 36 матчей, пропустил 40 голов.
    • Также он работал тренером сборной России (2012-2016 годы).

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    Источник: твиттер УЕФА

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