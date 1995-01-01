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    Ребров – о Максименко: «Не играют вратари вечно без замен. Пауза пойдет ему на пользу»

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поддержал Александра Максименко, который остался в запасе московского клуба в двух последних матчах.

    «Максименко играл в основе 2,5 года, по матчам почти меня догнал – у меня 132, у него 116. Но только единицы могут играть всю карьеру без сбоев, обязательно бывает провис. И когда он случается, ты себя дополнительно накручиваешь, что нельзя ошибаться, нельзя дать себя заменить.

    У меня тоже такое было, когда с «Зениту» проиграли 1:5 и когда я в свои закинул в конце. Тогда как раз купили Селихова, и мне казалось, после чемпионского сезона все его ждут в старте. Поэтому и хотел отстоять, защитить свое место. Это излишнее желание только мешало.

    Говорил себе: «Все, сейчас потащу, надо собраться». И ничего сделать не можешь – залетает еще больше. Здесь уже класс отходит на второй план – на первый выходит психология.

    Я с Макси говорил об этом. Объяснял, что не играют вратари вечно без замен, бывает, садятся на матч, на месяц, на год. Это не трагедия, жизнь не заканчивается, это футбольная карьера. Думаю, Максик уже спокоен, внимание с него переключилось.

    Саня сейчас усиленно тренируется – когда ты не играешь, появляется больше времени на тренировки. Условно – после игры не надо тратить время на восстановление. Поэтому они с Чепзановичем даже в выходные дни сейчас работают. Так что пауза точно пойдет на пользу, вернется только сильнее», – написал Ребров.

    • В последних матчах у «Спартака» в воротах играет Селихов.
    • Он отразил пенальти в матче с «Лестером» (1:1).

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +417

      jek718875 9 минут назад

      Я видел СЕЛИХОВА в двух играх, мне показалось, что он какое-то недоразумение,уж лучше МАКСИМКА,он и привезёт и спасёт

      0
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      Рейтинг: +2949

      Иван Петров 1986 31 минуту назад

      Звездой себя, в какой - то момент, почувствовал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2766

      Бухбух 57 минут назад

      А Максименко без косяков вообще не играл, просто слишком большой кредит доверия к нему был. Но щас терпение у всех лопнуло.

      1
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      Рейтинг: +4043

      mopecekca > Бухбух 11 минут назад

      Максименко с его косяками играл на порядок лучше самовлюбленного реброва

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