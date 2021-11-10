Ребров – о Максименко: «Не играют вратари вечно без замен. Пауза пойдет ему на пользу»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поддержал Александра Максименко, который остался в запасе московского клуба в двух последних матчах.

«Максименко играл в основе 2,5 года, по матчам почти меня догнал – у меня 132, у него 116. Но только единицы могут играть всю карьеру без сбоев, обязательно бывает провис. И когда он случается, ты себя дополнительно накручиваешь, что нельзя ошибаться, нельзя дать себя заменить.

У меня тоже такое было, когда с «Зениту» проиграли 1:5 и когда я в свои закинул в конце. Тогда как раз купили Селихова, и мне казалось, после чемпионского сезона все его ждут в старте. Поэтому и хотел отстоять, защитить свое место. Это излишнее желание только мешало.

Говорил себе: «Все, сейчас потащу, надо собраться». И ничего сделать не можешь – залетает еще больше. Здесь уже класс отходит на второй план – на первый выходит психология.

Я с Макси говорил об этом. Объяснял, что не играют вратари вечно без замен, бывает, садятся на матч, на месяц, на год. Это не трагедия, жизнь не заканчивается, это футбольная карьера. Думаю, Максик уже спокоен, внимание с него переключилось.

Саня сейчас усиленно тренируется – когда ты не играешь, появляется больше времени на тренировки. Условно – после игры не надо тратить время на восстановление. Поэтому они с Чепзановичем даже в выходные дни сейчас работают. Так что пауза точно пойдет на пользу, вернется только сильнее», – написал Ребров.