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  • Ребров – о Максименко: «Не играют вратари вечно без замен. Пауза пойдет ему на пользу»

Ребров – о Максименко: «Не играют вратари вечно без замен. Пауза пойдет ему на пользу»

10 ноября 2021, 19:47
7

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поддержал Александра Максименко, который остался в запасе московского клуба в двух последних матчах.

«Максименко играл в основе 2,5 года, по матчам почти меня догнал – у меня 132, у него 116. Но только единицы могут играть всю карьеру без сбоев, обязательно бывает провис. И когда он случается, ты себя дополнительно накручиваешь, что нельзя ошибаться, нельзя дать себя заменить.

У меня тоже такое было, когда с «Зениту» проиграли 1:5 и когда я в свои закинул в конце. Тогда как раз купили Селихова, и мне казалось, после чемпионского сезона все его ждут в старте. Поэтому и хотел отстоять, защитить свое место. Это излишнее желание только мешало.

Говорил себе: «Все, сейчас потащу, надо собраться». И ничего сделать не можешь – залетает еще больше. Здесь уже класс отходит на второй план – на первый выходит психология.

Я с Макси говорил об этом. Объяснял, что не играют вратари вечно без замен, бывает, садятся на матч, на месяц, на год. Это не трагедия, жизнь не заканчивается, это футбольная карьера. Думаю, Максик уже спокоен, внимание с него переключилось.

Саня сейчас усиленно тренируется – когда ты не играешь, появляется больше времени на тренировки. Условно – после игры не надо тратить время на восстановление. Поэтому они с Чепзановичем даже в выходные дни сейчас работают. Так что пауза точно пойдет на пользу, вернется только сильнее», – написал Ребров.

  • В последних матчах у «Спартака» в воротах играет Селихов.
  • Он отразил пенальти в матче с «Лестером» (1:1).

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Максименко Александр
Комментарии (7)
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Бухбух
1636564195
А Максименко без косяков вообще не играл, просто слишком большой кредит доверия к нему был. Но щас терпение у всех лопнуло.
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Иван Петров 1986
1636565733
Звездой себя, в какой - то момент, почувствовал.
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jek718875
1636567058
Я видел СЕЛИХОВА в двух играх, мне показалось, что он какое-то недоразумение,уж лучше МАКСИМКА,он и привезёт и спасёт
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zigbert
1636619997
Для вратаря все же важна практика. По уровню Максименко и Селихов примерно равны но вот по характеру разные. Селихов более импульсивен но сейчас ему нужно восполнить тот пробел, который он получил своим длительным отсутствием на поле. Хорошо если этот процесс пройдет у него быстро (хотя все вроде бы и идет к этому). Беда Максименко в том что он за эти годы практически не прибавил в мастерстве. Но пока имеем то что имеем. Вратаря уровнем Дасаева в Спартаке уже давно не было.
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Hektor 84
1636627977
Надеюсь Селихов надолго в основе
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