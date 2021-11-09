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  • «Любимая, спасибо за девочку!» Рассказов во второй раз стал отцом

«Любимая, спасибо за девочку!» Рассказов во второй раз стал отцом

9 ноября 2021, 21:32
20

Защитник «Спартака» Николай Рассказов стал отцом во второй раз. Вчера, 8 ноября, его супруга Анастасия родила дочь.

«Любимая, спасибо за нашу девочку!» — написал Рассказов в инстаграме.

  • У Рассказова есть еще одна дочь – двухлетняя Ника.
  • В этом сезоне Рассказов провел 11 матчей в РПЛ и сделал голевую передачу.
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

«СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым о продлении контракта до 2025 года

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Николая Рассказова
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (20)
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Hektor 84
1636484416
Поздравляю с рождением дочери!
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momwig_
1636490922
Это прекрасно, но с футболом лучше завязывать
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Plyash
1636491883
Коля,молодец!!! Давай-ка на поле поработай теперь так же хорошо,как в постели.Удачи.
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paracetamol
1636531344
Детей делать - не ворота защищать!
Ответить
заткнитемнерот
1636533858
Спасибо за Лестер и Зенит!
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