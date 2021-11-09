«Любимая, спасибо за девочку!» Рассказов во второй раз стал отцом

Защитник «Спартака» Николай Рассказов стал отцом во второй раз. Вчера, 8 ноября, его супруга Анастасия родила дочь.
«Любимая, спасибо за нашу девочку!» — написал Рассказов в инстаграме.
- У Рассказова есть еще одна дочь – двухлетняя Ника.
- В этом сезоне Рассказов провел 11 матчей в РПЛ и сделал голевую передачу.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
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Источник: инстаграм Николая Рассказова