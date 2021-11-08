Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартаку» грозит закрытие четырех фанатских секторов за мат на трибунах в матче с «Локо»

«Спартаку» грозит закрытие четырех фанатских секторов за мат на трибунах в матче с «Локо»

8 ноября 2021, 14:07
12

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартаку» грозит закрытие четырех секторов за нецензурные скандирования болельщиков в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«На заседании КДК РФС рассмотрим применение болельщиками «Спартака» пиротехники и скандирование ненормативной лексики в четырех секторах трибуны В, и аналогичные скандирования болельщиками «Локомотива».

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров команд.

По матчу «Сочи»ЦСКА будет рассмотрено применение болельщиками гостей пиротехники и скандирования», – сообщил Григорьянц.

Напомним, по итогам матча 13-го тура с «Ростовом» «Спартаку» запретили допуск зрителей на секторы B103, B104 на игру с «Локо» условно.

  • «Спартак» занимает 9-е месте в РПЛ.
  • Москвичи идут последними в группе Лиги Европы.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maygli
1636375114
Матом ругаться не хорошо, это всех касается.
Ответить
alp
1636377127
вот спартаковские, сквернословы какие!!! так им и надо!
Ответить
alex1951
1636378215
Даже матом можно ругаться сочно.....но дебил ,напялившие на себя атрибутику Спартака ,это ,,Троянский конь,, - они разводят срач ,вредящий имиджу команду..... PS Этим жертвам аборта достаточно 3.14 люлей-люлей хороших навалять ,т.е. ,,закат солнца вручную,, )))) и порядок......
Ответить
Plyash
1636384489
А почему менты не работают,имеют право всех сквернословов в обезьянник направить,а суд их суток на пятнадцать на улицу город убирать.Мало ли кто там ругается,зачем стадион наказывать.Аналогия - если в Большом Театре будут материться зрители,то что,зрительский зал закроют на пару спектаклей?Идиотизм полный.Или доблестные менты только с пьяными и связанными справиться могут?
Ответить
вальтер79
1636389363
как так то мат это же исконно русская тема без него ни как тем более на фанатке))))))))
Ответить
alefreddy
1636449057
дурак без мата что щи без томата
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
3
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
6
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
5
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
24
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
7
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
1
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
1
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
1
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
2
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
24
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
7
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
18
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
10
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
23
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+