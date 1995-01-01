Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    «Спартаку» грозит закрытие четырех фанатских секторов за мат на трибунах в матче с «Локо»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартаку» грозит закрытие четырех секторов за нецензурные скандирования болельщиков в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    «На заседании КДК РФС рассмотрим применение болельщиками «Спартака» пиротехники и скандирование ненормативной лексики в четырех секторах трибуны В, и аналогичные скандирования болельщиками «Локомотива».

    Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров команд.

    По матчу «Сочи»ЦСКА будет рассмотрено применение болельщиками гостей пиротехники и скандирования», – сообщил Григорьянц.

    Напомним, по итогам матча 13-го тура с «Ростовом» «Спартаку» запретили допуск зрителей на секторы B103, B104 на игру с «Локо» условно.

    • «Спартак» занимает 9-е месте в РПЛ.
    • Москвичи идут последними в группе Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:07
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9911

      alex1951 1 час назад

      Даже матом можно ругаться сочно.....но дебил ,напялившие на себя атрибутику Спартака ,это ,,Троянский конь,, - они разводят срач ,вредящий имиджу команду.....
      PS Этим жертвам аборта достаточно 3.14 люлей-люлей хороших навалять ,т.е.
      ,,закат солнца вручную,, )))) и порядок......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9434

      alp 1 час назад

      вот спартаковские, сквернословы какие!!! так им и надо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5382

      maygli 1 час назад

      Матом ругаться не хорошо, это всех касается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3782

      FENIX-SL 2 часа назад

      ну еще бы
      самые неадекватные болелы страны
      хрю хрю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10943

      Cleaner 3 часа назад

      За беспредел во вчерашнем матче с Локомотивом ФК Спартак вообще закрыть надо!...(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9122

      Fusballer > Cleaner 2 часа назад

      И РПЛ весь за уныние и беспросветность.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10943

      Cleaner > Fusballer 2 часа назад

      Не стреляйте в пианиста – он делает все, что может! Это я о РПЛ.
      Не все так уныло в РПЛ, пока наши команды играют с нашими командами.
      Но. Не хочется смотреть на грязную и грубую игру, которая была вчера в исполнении Спартака...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2297

      Klaido > Cleaner 2 часа назад

      твой домик для осликов, т.е. унитаз-арену, вообще надо закрыть, как портящий архитектурный облик Москвы.
      что до игры - смотри лучше за своей ослиной конюшней - вчера в матче с Сочи вы были бесподобны

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5382

      maygli > Cleaner 2 часа назад

      Ты наверно не сначала смотрел игру. Грубо и жёстко начал Локо, а Спартак стал так играть после удаления.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6349

      Томик > maygli 2 часа назад

      Он "так" и не стал даже играть. Были нарушения. А грязно играл "Локомотив" всю игру. В очередной раз удивляет Баринов - прыгает в ноги и плачет. что ножка болит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9434

      alp > Klaido 1 час назад

      уютней стада локо был только петрович..так что не надо тут разводить вот это вот все.... и потом, это открывашку надо закрывать, а то торчит как красный прыщь на жопе столицы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2297

      Klaido > alp 1 час назад

      ты к нам вообще не имеешь отношение - сиди в своем болоте на баклан-распил-арене

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9434

      alp > Klaido 1 час назад

      да упаси Господь как то относится к тебе и подобным..

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90978
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68082
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru