«Спартаку» грозит закрытие четырех фанатских секторов за мат на трибунах в матче с «Локо»

Даже матом можно ругаться сочно.....но дебил ,напялившие на себя атрибутику Спартака ,это ,,Троянский конь,, - они разводят срач ,вредящий имиджу команду.....
PS Этим жертвам аборта достаточно 3.14 люлей-люлей хороших навалять ,т.е.
,,закат солнца вручную,, )))) и порядок......
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартаку» грозит закрытие четырех секторов за нецензурные скандирования болельщиков в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«На заседании КДК РФС рассмотрим применение болельщиками «Спартака» пиротехники и скандирование ненормативной лексики в четырех секторах трибуны В, и аналогичные скандирования болельщиками «Локомотива».
Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров команд.
По матчу «Сочи» — ЦСКА будет рассмотрено применение болельщиками гостей пиротехники и скандирования», – сообщил Григорьянц.
Напомним, по итогам матча 13-го тура с «Ростовом» «Спартаку» запретили допуск зрителей на секторы B103, B104 на игру с «Локо» условно.
- «Спартак» занимает 9-е месте в РПЛ.
- Москвичи идут последними в группе Лиги Европы.