«Спартаку» грозит закрытие четырех фанатских секторов за мат на трибунах в матче с «Локо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартаку» грозит закрытие четырех секторов за нецензурные скандирования болельщиков в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«На заседании КДК РФС рассмотрим применение болельщиками «Спартака» пиротехники и скандирование ненормативной лексики в четырех секторах трибуны В, и аналогичные скандирования болельщиками «Локомотива».

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров команд.

По матчу «Сочи» — ЦСКА будет рассмотрено применение болельщиками гостей пиротехники и скандирования», – сообщил Григорьянц.

Напомним, по итогам матча 13-го тура с «Ростовом» «Спартаку» запретили допуск зрителей на секторы B103, B104 на игру с «Локо» условно.