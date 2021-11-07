Анчелотти: «Удивляет, что «Барселона» так сильно отстала, но она может вернуться в гонку»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлении «Барселоны» в сезоне Примеры. Каталонцы занимают девятое место.

«Уважаю «Барселону» и ее нового главного тренера Хави, желаю ему успехов.

У «Барселоны» есть мастерство, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Удивляет, что она так сильно отстала, но она может вернуться в гонку. Сезон длинный, в чемпионате есть конкуренция», – считает Анчелотти.