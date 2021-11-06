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    Анчелотти: «Удивляет, что «Барселона» так сильно отстала, но она может вернуться в гонку»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлении «Барселоны» в сезоне Примеры. Каталонцы занимают девятое место.

    «Уважаю «Барселону» и ее нового главного тренера Хави, желаю ему успехов.

    У «Барселоны» есть мастерство, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Удивляет, что она так сильно отстала, но она может вернуться в гонку. Сезон длинный, в чемпионате есть конкуренция», – считает Анчелотти.

    • Накануне «Барселона» вела 3:0 против «Сельты», но сыграла вничью (3:3).
    • «Реал» накануне победил в дерби «Райо Вальекано».
    • Команда Анчелотти возглавляет таблицу Примеры.

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    Источник: AS

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