Анчелотти: «Удивляет, что «Барселона» так сильно отстала, но она может вернуться в гонку»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлении «Барселоны» в сезоне Примеры. Каталонцы занимают девятое место.
«Уважаю «Барселону» и ее нового главного тренера Хави, желаю ему успехов.
У «Барселоны» есть мастерство, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Удивляет, что она так сильно отстала, но она может вернуться в гонку. Сезон длинный, в чемпионате есть конкуренция», – считает Анчелотти.
- Накануне «Барселона» вела 3:0 против «Сельты», но сыграла вничью (3:3).
- «Реал» накануне победил в дерби «Райо Вальекано».
- Команда Анчелотти возглавляет таблицу Примеры.
Источник: AS