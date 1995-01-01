Бундеслига. «Бавария» победила «Фрайбург», Левандовски забил 13-й гол в чемпионате

зм мяч точно должны отдать левандовскому
«Бавария» укрепилась на первом месте в Бундеслиге. В 13-м туре мюнхенцы победили «Фрайбург». 13-й гол в чемпионате забил Роберт Левандовски.
Другой участник группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург» обыграл «Аугсбург». Отличился Лукас Нмеча.
Германия. Бундеслига. 11-й тур
Бавария – Фрайбург – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Горецка, 30; 2:0 – Левандовски, 75; 2:1 – Хаберер, 90+2.
Бавария – Фрайбург – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Горецка, 30; 2:0 – Левандовски, 75; 2:1 – Хаберер, 90+2.