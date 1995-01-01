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    Бундеслига. «Бавария» победила «Фрайбург», Левандовски забил 13-й гол в чемпионате

    «Бавария» укрепилась на первом месте в Бундеслиге. В 13-м туре мюнхенцы победили «Фрайбург». 13-й гол в чемпионате забил Роберт Левандовски.

    Другой участник группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург» обыграл «Аугсбург». Отличился Лукас Нмеча.

    Германия. Бундеслига. 11-й тур

    Бавария – Фрайбург – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Горецка, 30; 2:0 – Левандовски, 75; 2:1 – Хаберер, 90+2.

    Бавария – Фрайбург – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Горецка, 30; 2:0 – Левандовски, 75; 2:1 – Хаберер, 90+2.

    Календарь Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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