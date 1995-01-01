Бундеслига. «Бавария» победила «Фрайбург», Левандовски забил 13-й гол в чемпионате

«Бавария» укрепилась на первом месте в Бундеслиге. В 13-м туре мюнхенцы победили «Фрайбург». 13-й гол в чемпионате забил Роберт Левандовски.

Другой участник группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург» обыграл «Аугсбург». Отличился Лукас Нмеча.

Германия. Бундеслига. 11-й тур

Бавария – Фрайбург – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Горецка, 30; 2:0 – Левандовски, 75; 2:1 – Хаберер, 90+2.

Бавария – Фрайбург – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Горецка, 30; 2:0 – Левандовски, 75; 2:1 – Хаберер, 90+2.

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