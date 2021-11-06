«Наполи» будет играть в футболках с изображением Марадоны

«Наполи» почтит память бывшего игрока команды Диего Марадоны.

Во всех трех ноябрьских матчах Серии А неаполитанцы будут играть в футболках с изображением чемпиона мира 1986 года.

Аргентинец умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.

С неаполитанцами Марадона выиграл 5 трофеев, в том числе 2 чемпионства (единственные в истории клуба).