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    «Наполи» будет играть в футболках с изображением Марадоны

    «Наполи» почтит память бывшего игрока команды Диего Марадоны.

    Во всех трех ноябрьских матчах Серии А неаполитанцы будут играть в футболках с изображением чемпиона мира 1986 года.

    • Аргентинец умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
    • За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.
    • С неаполитанцами Марадона выиграл 5 трофеев, в том числе 2 чемпионства (единственные в истории клуба).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Наполи»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +920

      SuperNils 1 час назад

      Нельзя было нормальную фотопечать что ли сделать? Зачем полосами всё лицо испортили?

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