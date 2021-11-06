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  • Шиманьски: «Фанаты «Спартака» писали мне плохие вещи после поражения от «Легии»

Шиманьски: «Фанаты «Спартака» писали мне плохие вещи после поражения от «Легии»

6 ноября 2021, 11:48
11

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал о реакции болельщиков «Спартака» на его слова в преддверии матча Лиги Европы против «Легии».

– Когда «Легия» приезжала в Москву, то ты ездил в расположение команды. Как провел время?

– Просто болтал с ребятами. Это клуб, в котором я вырос, всегда буду поддерживать его.

С раннего детства я мечтал играть за «Легию», это было прекрасное время, с первого и до последнего дня в этом клубе. Был счастлив видеть их впервые в Москве и, конечно, рад, что они обыграли «Спартак».

– Когда ты в инстаграме пожелал «Легии» победить, на тебя накинулись фанаты «Спартака»?

– Да, они писали мне в директ. Я всего лишь пожелал удачи своему родному клубу, не думаю, что сделал что-то плохое, и не совсем понял реакцию.

Писали плохие вещи, окей, их дело, сейчас каждый может написать каждому. Я читал по минимуму, такое никто не захочет читать.

  • «Спартак» дома уступил «Легии» со счетом 0:1.
  • Шиманьски выступает за «Динамо» с 2019 года.

«Динамо» отреагировало на поражение «Спартака» от «Легии» видео с радующимся Шиманьски

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Шиманьски Себастьян
Комментарии (11)
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BarStep
1636191795
Эти могут.. Насрать каждому и не обязательно по поводу.. Кто эти человеки? Правильно!
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Ziklop
1636192475
симулянт и сутяга занят привычным делом, провоцировать скандальчик.
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Томик
1636194358
Ты "всего лишь пожелал удачи родному клубу", а они всего лишь написали тебе в директ. Стекла в машине не побили, экскрементами не кидались. Что не так? Ты чего-то другого ожидал? И вот сейчас, вываливая это на всеобщее обозрение, чего ожидаешь? Для чего твой имиджмейкер посоветовал об этом рассказать в интервью?
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aaaaahhhh
1636195438
Фанаты так написали, что Шиманьски аж покакали:)))))))
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nik55
1636195843
не скули
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haxxproxx
1636197272
Шима, не обращай внимание на геев. Что с них взять.
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