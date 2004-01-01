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    Шиманьски: «Фанаты «Спартака» писали мне плохие вещи после поражения от «Легии»

    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал о реакции болельщиков «Спартака» на его слова в преддверии матча Лиги Европы против «Легии».

    – Когда «Легия» приезжала в Москву, то ты ездил в расположение команды. Как провел время?

    – Просто болтал с ребятами. Это клуб, в котором я вырос, всегда буду поддерживать его.

    С раннего детства я мечтал играть за «Легию», это было прекрасное время, с первого и до последнего дня в этом клубе. Был счастлив видеть их впервые в Москве и, конечно, рад, что они обыграли «Спартак».

    – Когда ты в инстаграме пожелал «Легии» победить, на тебя накинулись фанаты «Спартака»?

    – Да, они писали мне в директ. Я всего лишь пожелал удачи своему родному клубу, не думаю, что сделал что-то плохое, и не совсем понял реакцию.

    Писали плохие вещи, окей, их дело, сейчас каждый может написать каждому. Я читал по минимуму, такое никто не захочет читать.

    • «Спартак» дома уступил «Легии» со счетом 0:1.
    • Шиманьски выступает за «Динамо» с 2019 года.

    «Динамо» отреагировало на поражение «Спартака» от «Легии» видео с радующимся Шиманьски

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6404

      nik55 17 минут назад

      не скули

      0
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      Рейтинг: +3090

      aaaaahhhh 24 минуты назад

      Фанаты так написали, что Шиманьски аж покакали:)))))))

      0
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      Рейтинг: +6334

      Томик 42 минуты назад

      Ты "всего лишь пожелал удачи родному клубу", а они всего лишь написали тебе в директ. Стекла в машине не побили, экскрементами не кидались. Что не так? Ты чего-то другого ожидал? И вот сейчас, вываливая это на всеобщее обозрение, чего ожидаешь? Для чего твой имиджмейкер посоветовал об этом рассказать в интервью?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1596

      FROL001 42 минуты назад

      Стыдно за срамтак.

      1
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      Рейтинг: +2710

      lordmrv > FROL001 27 минут назад

      Что от тебя ещё то ждать ваФЛОР?

      1
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      Рейтинг: +1832

      Ziklop 1 час назад

      симулянт и сутяга занят привычным делом, провоцировать скандальчик.

      0
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      Рейтинг: +5785

      BarStep 1 час назад

      Эти могут..
      Насрать каждому и не обязательно по поводу..
      Кто эти человеки?
      Правильно!

      2
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      Рейтинг: +22450

      vladimir-7 > BarStep 45 минут назад

      Это ДА, они с детства и до самой старости сидят в дерьме
      и пытаются всех дерьмом облить с головы до ног.

      1
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      Рейтинг: +3992

      mopecekca > vladimir-7 30 минут назад

      продолжаешь подсасывать бомжам? молодец

      3
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      Рейтинг: +3992

      mopecekca > BarStep 29 минут назад

      а как бы ты отреагировал, интересно?

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      Рейтинг: +8105

      "supermax" > mopecekca 21 минуту назад

      Он так на титульное спонсорство насосет

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      Рейтинг: +416

      Землякруглая > mopecekca 5 минут назад

      Да пусть насасывает на пару с Cleaner. Бомжи всё равно этого не оценят.

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