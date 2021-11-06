Шиманьски: «Фанаты «Спартака» писали мне плохие вещи после поражения от «Легии»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал о реакции болельщиков «Спартака» на его слова в преддверии матча Лиги Европы против «Легии».

– Когда «Легия» приезжала в Москву, то ты ездил в расположение команды. Как провел время?

– Просто болтал с ребятами. Это клуб, в котором я вырос, всегда буду поддерживать его.

С раннего детства я мечтал играть за «Легию», это было прекрасное время, с первого и до последнего дня в этом клубе. Был счастлив видеть их впервые в Москве и, конечно, рад, что они обыграли «Спартак».

– Когда ты в инстаграме пожелал «Легии» победить, на тебя накинулись фанаты «Спартака»?

– Да, они писали мне в директ. Я всего лишь пожелал удачи своему родному клубу, не думаю, что сделал что-то плохое, и не совсем понял реакцию.

Писали плохие вещи, окей, их дело, сейчас каждый может написать каждому. Я читал по минимуму, такое никто не захочет читать.

«Спартак» дома уступил «Легии» со счетом 0:1.

Шиманьски выступает за «Динамо» с 2019 года.

«Динамо» отреагировало на поражение «Спартака» от «Легии» видео с радующимся Шиманьски