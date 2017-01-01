«РБ Лейпциг», «Бешикташ» и «Мальме» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

После завершения четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов три команды лишились шансов на участие в 1/8 финала турнира.

В плей-офф главного еврокубка сезона-2021/22 точно не выйдут «РБ Лейпциг», «Бешикташ» и «Мальме».

У «РБ Лейпциг» 1 очко в 4 турах ЛЧ – ничья с «ПСЖ» (2:2).

«Бешикташ» и «Мальме» проиграли все матчи в текущем розыгрыше.

«Бавария», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Аякс» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов