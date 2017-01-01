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    «РБ Лейпциг», «Бешикташ» и «Мальме» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

    После завершения четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов три команды лишились шансов на участие в 1/8 финала турнира.

    В плей-офф главного еврокубка сезона-2021/22 точно не выйдут «РБ Лейпциг», «Бешикташ» и «Мальме».

    • У «РБ Лейпциг» 1 очко в 4 турах ЛЧ – ничья с «ПСЖ» (2:2).
    • «Бешикташ» и «Мальме» проиграли все матчи в текущем розыгрыше.

    «Бавария», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Аякс» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53844

      portero 14 минут назад

      Имеется команды с теоритичемкими мохраненными шансами, но они и в ЛЕ скорее не попадут, чем случится чудо с ЛЧ.

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