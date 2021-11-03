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  • Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 4:2 и вышел в плей-офф

Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 4:2 и вышел в плей-офф

3 ноября 2021, 00:48
216

«Зенит» уступил «Ювентусу» (2:4) на выезде в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В составе туринского клуба дважды отличился Пауло Дибала. Федерико Кьеза и Альваро Мората забили по голу.

В первом тайме в свои ворота забил Леонардо Бонуччи. На 90+2-й минуте встречи отличился Сердар Азмун.

Благодаря этой победе «Ювентус» досрочно вышел в плей-офф ЛЧ. Зенит» сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на три поражения в четырех турах.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

Ювентус (Италия) – Зенит (Россия) – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дибала, 11; 1:1 – Бонуччи (автогол), 26; 2:1 – Дибала (с пенальти), 58; 3:1 – Кьеза, 74; 4:1 – Мората, 82; 4:2 – Азмун, 90+2.

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Бонуччи (Ругани, 85), Де Лигт, Данило, Маккенни, Локателли (Артур, 80), Кьеза, Бернардески (Рабьо, 80), Дибала (Кулушевски, 85), Мората.

«Зенит»: Крицюк, Караваев (Малком, 58), Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Дзюба, 74), Сутормин, Барриос, Вендел (Кузнецов, 88), Мостовой (Круговой, 58), Клаудиньо (Ерохин, 74), Азмун.

Предупреждения: Локателли, 68 – Ловрен, 54.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Зенит
Комментарии (216)
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CSKA57
1635890525
Зенит потерял уже шансы на попадание в плей-офф при попадании в группу с Ювентусом и Челси.
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Олег1204
1635890676
Зеню засудили честным судейством. Голы не отменяют, пенальти ставят, оффсайды фиксируют, противников не удаляют просто так. Вот беспредел
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Рубинище
1635890943
Как это задолбало. Семак и его штаб за 3-4 года ничего не понял и ничему не научился, возили Зенит, как бобиков и счет мог быть крупнее. Побеждать в РПЛ с таким составом и подбором игроков, на фоне безденежья и слабости др. наверно сможет каждый 2й тренер РПЛ. а в еврокубках снова обделались, единственное достижение опередили Мальме. печально.
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polt
1635891044
Аршавин: «Сегодня у «Зенита», как это ни странно, хороший шанс победить «Ювентус». Где они были эти шансы? Зенит играл в штаны наложивши, ножки дрожали у всех сегодня. Мотивация на победу - ноль. Заслуга Семака.
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Вонючая бомжарня
1635891533
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paracetamol
1635891685
Судейка подсуетился с пенальти. Очень спорный бал пен, но еще и бить его 2 раза!!!
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Play
1635909892
Очередное достойное поражение Зенита в лиге чемпионов. Гордимся!
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BarStep
1635917875
Считаю что Зенит достойно играет в этом цикле ЛЧ, респект команде.. Я прекрасно понимаю, что команды из топ-5 лиг Европы, они и есть топ.. Можно конечно иногда прыгнуть выше головы и выиграть у топа (Рубин с Барсой, ЦСКА с Реалом, ну ещё можно что-то вспомнить если напрячься).. Но это исключения, приятные, но исключения.. Вот когда наши клубы бледно играют с Людогорцами, Хайфами, Динамо (Загреб, Тбилиси), Легиями и т.п. - здесь да! При всём уважении к представителям этих лиг - роскошь со стороны наших клубов к ним, мягко говоря непозволительная.. Место для дискуссии (моё мнение) - это сравнение команд нашей лиги (как бы и в какие времена она бы неназывалась) - это команды из чемпионатов Голландии, Бельгии, Дании, Швейцарии, Швеции.. Португальцев я бы приблизил больше к первым пяти, чем к нам и вышеперечисленным.. А те люди, что нижеотписавшиеся про позор Зенита и в целом РПЛ, они что? А ничего! Им футбол обсуждать неинтересно! Им интересно распространять негатив в сторону Зенита, Газпрома, РПЛ и далее по вертикали (как будто далее заинтересованы в чьих-либо чемпионствах - смешно!) Ведь посмотрите профили всех этих бомжарников, лазурных и т.п. - там вы не увидите ничего - ни клуба за который он якобы болеет, ни города в котором он живёт, ни тем более страны из какой он строчит свои труды.. Мне лично всё и вся понятно от куда дует ветер.. Ну а настоящим болельщикам - хорошего боления за свои клубы.. Я очень не люблю Спартак Москва., ну так сложилось.. Но буду обязательно болеть за них в еврокубках всегда, понимая конечно где Лестер, Ливерпуль, Наполи.. Но где Легия - тоже понимаю и здесь не слезу)
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Блямба
1635919058
Угнетает не заслуженное поражение. Угнетает отсутствие в русских людях былого единения.. Поднял коменты с матча Спартак-Лестер.( Ни одного оскорбления,все (даже ярые враги) топили за КБ... А здесь..? Вы так скоро и за Хорватию будете болеть со своим любимым визгом "дави кривоногих миллионеров!". Сборище люмпенов.
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zigbert
1635928814
Не столько вина Зенита в этой игре, сколько мощная игра Ювентуса. Играть с таким мотивированным соперником сложно вдвойне. Поэтому и брака, особенно в обороне, было достаточно. Вылазки Зенита создавали некоторое напряжение обороне Ювентуса. Но этого было крайне мало. Равной игры не получилось.
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