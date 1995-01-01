Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 4:2 и вышел в плей-офф

«Зенит» уступил «Ювентусу» (2:4) на выезде в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В составе туринского клуба дважды отличился Пауло Дибала. Федерико Кьеза и Альваро Мората забили по голу.

В первом тайме в свои ворота забил Леонардо Бонуччи. На 90+2-й минуте встречи отличился Сердар Азмун.

Благодаря этой победе «Ювентус» досрочно вышел в плей-офф ЛЧ. Зенит» сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

Ювентус (Италия) – Зенит (Россия) – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дибала, 11; 1:1 – Бонуччи (автогол), 26; 2:1 – Дибала (с пенальти), 58; 3:1 – Кьеза, 74; 4:1 – Мората, 82; 4:2 – Азмун, 90+2.

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Данило, Маккенни, Локателли, Кьеза, Бернардески, Дибала, Мората.

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.

Предупреждения: Локателли, 68 – Ловрен, 54.

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