Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 4:2 и вышел в плей-офф

«Зенит» уступил «Ювентусу» (2:4) на выезде в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В составе туринского клуба дважды отличился Пауло Дибала. Федерико Кьеза и Альваро Мората забили по голу.

В первом тайме в свои ворота забил Леонардо Бонуччи. На 90+2-й минуте встречи отличился Сердар Азмун.

Благодаря этой победе «Ювентус» досрочно вышел в плей-офф ЛЧ. Зенит» сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на три поражения в четырех турах.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

Ювентус (Италия) – Зенит (Россия) – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дибала, 11; 1:1 – Бонуччи (автогол), 26; 2:1 – Дибала (с пенальти), 58; 3:1 – Кьеза, 74; 4:1 – Мората, 82; 4:2 – Азмун, 90+2.

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Бонуччи (Ругани, 85), Де Лигт, Данило, Маккенни, Локателли (Артур, 80), Кьеза, Бернардески (Рабьо, 80), Дибала (Кулушевски, 85), Мората.

«Зенит»: Крицюк, Караваев (Малком, 58), Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Дзюба, 74), Сутормин, Барриос, Вендел (Кузнецов, 88), Мостовой (Круговой, 58), Клаудиньо (Ерохин, 74), Азмун.

Предупреждения: Локателли, 68 – Ловрен, 54.

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