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    Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Зенит» со счетом 4:2 и вышел в плей-офф

    «Зенит» уступил «Ювентусу» (2:4) на выезде в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    В составе туринского клуба дважды отличился Пауло Дибала. Федерико Кьеза и Альваро Мората забили по голу.

    В первом тайме в свои ворота забил Леонардо Бонуччи. На 90+2-й минуте встречи отличился Сердар Азмун.

    Благодаря этой победе «Ювентус» досрочно вышел в плей-офф ЛЧ. Зенит» сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

    Ювентус (Италия) – Зенит (Россия) – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дибала, 11; 1:1 – Бонуччи (автогол), 26; 2:1 – Дибала (с пенальти), 58; 3:1 – Кьеза, 74; 4:1 – Мората, 82; 4:2 – Азмун, 90+2.

    «Ювентус»: Щесны, Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Данило, Маккенни, Локателли, Кьеза, Бернардески, Дибала, Мората.

    «Зенит»: Крицюк, Караваев, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.

    Предупреждения: Локателли, 68 – Ловрен, 54.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:48
    Комментарии86
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      Рейтинг: +558

      Вонючая бомжарня 22 секунды назад

      8
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      Рейтинг: +474

      прабабушка краба > Вонючая бомжарня 6 минут назад

      а можно позы остальных наших клубов в лч?

      4
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      ...
      Рейтинг: +711

      FCTB > прабабушка краба 5 минут назад

      это просто ребенок который радуется поражением наших клубов к еврокубках. У него очко наверное так дымится, что сейчас в космос улетит.

      3
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      ...
      Рейтинг: +474

      прабабушка краба > FCTB 1 минуту назад

      это как в старом анекдоте про корову соседа

      0
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      Рейтинг: +558

      Вонючая бомжарня > FCTB 1 минуту назад

      Идите плакать на соккер. Там псы-модеры все с помойки, они вам соплю утрут

      0
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      ...
      Рейтинг: +711

      FCTB > Вонючая бомжарня 59 секунд назад

      Хорошо, спасибо, что разрешил. Я прям без твоего важного совета не проживу.

      0
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      Рейтинг: +4528

      TOMSON 1 минуту назад

      Проиграли по делу и без вопросов, но с пенальти это было нечто. Во первых фол на Венделе был, тк его придерживали рукой. Да не грубо но держали. Сам фол на пенальти я так и не увидел. Где там жесткое касание из за которого нужно падать? В чем отличие от ситуации с убегающим Венделом несколько секунд до этого? Скорее всего я просмотрел, ну или все видел но ничего не понял.
      Ну, а после пенальти Зенит раскрылся и начало уже влетать, тут уж класс есть класс.
      Игра понравилась. Есть ощущение, что сыграй также смело в СПб могли бы Юве нервишки посильнее потрепать. На выезде показывать оскал всегда сложнее.

      0
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      Рейтинг: +7959

      GoLenaStop 1 минуту назад

      Бенефис Ювентуса удался.
      Зенит - лучший "вдома" , но чужой на этом празднике жизни...
      Позорище и полный провал лидера российского ногомяча...
      Всем здоровья и удачи!

      1
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      Рейтинг: +4528

      TOMSON > GoLenaStop 9 секунд назад

      В чем позор то?

      0
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      Рейтинг: +4671

      polt 3 минуты назад

      Аршавин: «Сегодня у «Зенита», как это ни странно, хороший шанс победить «Ювентус». Где они были эти шансы? Зенит играл в штаны наложивши, ножки дрожали у всех сегодня. Мотивация на победу - ноль. Заслуга Семака.

      2
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      Рейтинг: +6952

      Рубинище 4 минуты назад

      Как это задолбало. Семак и его штаб за 3-4 года ничего не понял и ничему не научился, возили Зенит, как бобиков и счет мог быть крупнее. Побеждать в РПЛ с таким составом и подбором игроков, на фоне безденежья и слабости др. наверно сможет каждый 2й тренер РПЛ. а в еврокубках снова обделались, единственное достижение опередили Мальме. печально.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1407

      Олег1204 7 минут назад

      Скоро, благодаря мудко и прочим лимитодрочерам зеня сможет позорится только в Лиге европы

      2
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      Рейтинг: +1407

      Олег1204 9 минут назад

      Зеню засудили честным судейством. Голы не отменяют, пенальти ставят, оффсайды фиксируют, противников не удаляют просто так. Вот беспредел

      5
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      Рейтинг: +3483

      tarasofka 10 минут назад

      по сути, нас сегодня разнесли, как мы спартак. у юве ещё был гол незасчитанный, перекладина, куча других моментов. а у нас азмун на сухом пайке весь матч сидел, мяч вообще не получал. да и схема вообще к чертям полетела с этими заменами.

      2
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      Рейтинг: +2933

      CSKA57 11 минут назад

      Зенит потерял уже шансы на попадание в плей-офф при попадании в группу с Ювентусом и Челси.

      3
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      Рейтинг: +11970

      житель СПб 12 минут назад

      А теперь по игре: Да, Зенит проиграл. Да,с крупным счетом. 4:2. Но играли неплохо - в первом тайме точно. А матч поучительный, полезный. И именно так и надо его рассматривать. И разница в классе и возможностях проявилась сегодня в полной степени. Таких игроков, как Дибала и Кьеза - у нас нет. Вообще в Лиге. Были - Халк. Это надо признать. И запаса замен таких у Зенита нет. Да, денег гораздо меньше - хоть и любят Зенит троллить в этом смысле.

      5
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      Рейтинг: -30

      ШАХ > житель СПб 5 минут назад

      Вы сейчас это серьёзно?!!! То что обработать мяч у Зенита получалось из 5 раз 1 раз!!! То что от зенитовцев мяч отскакивал как от шпал!!! То что брак в передачах 70%!!! То что темпом в игре рулил Ювентус и при желании мог забить ещё штуки три...Оооочень полезный матч..)))

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