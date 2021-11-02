Джикия: «Я против полной отмены лимита. Главная проблема – низкий уровень игроков»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

— Я однозначно против полной отмены лимита, но я думаю, что в любом случае нужны какие-то ограничения.

— Лимит на легионеров как-то влияет на выступление российских клубов на международных чемпионатах?

— Нет, я считаю, что лимит никак не связан с тем, что мы редко выигрываем. Думаю, проблема скорее в том, что уровень футболистов, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал. Это надо признать.

Сейчас в клубах редко появляются зарубежные игроки, у которых наши парни могут учиться. И в итоге лига не прогрессирует.

Очень тяжело расти, когда рядом с тобой партнеры твоего же уровня. Особенно начинающим футболистам важно на поле встречаться с игроками, которые на две головы выше. Потому что уровень подготовки в России пока точно оставляет желать лучшего.

— Как вы считаете, на уровень подготовки в России глобально как-то возможно повлиять?

— Чтобы поднять уровень внутреннего футбола, нужно начинать с перестройки в юношеских клубах. Крайне тяжело повлиять на качество игры, когда спортсмен уже вырос. Это в любом случае будут поверхностные улучшения, а нужно смотреть в корень проблемы. То есть уже в детстве тренировать игроков по-другому, менять подход, реструктуризировать футбол.

На мой взгляд, это настолько глобальная и сложная проблема, что потребуется отдельное огромное интервью, которое нужно будет разослать всем, кто отвечает за футбол в России, чтобы они задумались и приняли меры.

Главная проблема российского футбола сегодня — это низкий уровень игроков, который, к сожалению, со временем сильно упал. Это связано с неконкурентной средой.

В России не воспитывают действительно сильных игроков, а зарубежные спортсмены не приезжают. В нашем чемпионате перестали играть звезды мирового масштаба, хотя еще пять лет назад ситуация выглядела иначе.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Джикия: «Спартак» находится в одной из самых тяжелых ситуаций»