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    Джикия: «Я против полной отмены лимита. Главная проблема – низкий уровень игроков»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

    — Я однозначно против полной отмены лимита, но я думаю, что в любом случае нужны какие-то ограничения.

    — Лимит на легионеров как-то влияет на выступление российских клубов на международных чемпионатах?

    — Нет, я считаю, что лимит никак не связан с тем, что мы редко выигрываем. Думаю, проблема скорее в том, что уровень футболистов, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал. Это надо признать.

    Сейчас в клубах редко появляются зарубежные игроки, у которых наши парни могут учиться. И в итоге лига не прогрессирует.

    Очень тяжело расти, когда рядом с тобой партнеры твоего же уровня. Особенно начинающим футболистам важно на поле встречаться с игроками, которые на две головы выше. Потому что уровень подготовки в России пока точно оставляет желать лучшего.

    — Как вы считаете, на уровень подготовки в России глобально как-то возможно повлиять?

    — Чтобы поднять уровень внутреннего футбола, нужно начинать с перестройки в юношеских клубах. Крайне тяжело повлиять на качество игры, когда спортсмен уже вырос. Это в любом случае будут поверхностные улучшения, а нужно смотреть в корень проблемы. То есть уже в детстве тренировать игроков по-другому, менять подход, реструктуризировать футбол.

    На мой взгляд, это настолько глобальная и сложная проблема, что потребуется отдельное огромное интервью, которое нужно будет разослать всем, кто отвечает за футбол в России, чтобы они задумались и приняли меры.

    Главная проблема российского футбола сегодня — это низкий уровень игроков, который, к сожалению, со временем сильно упал. Это связано с неконкурентной средой.

    В России не воспитывают действительно сильных игроков, а зарубежные спортсмены не приезжают. В нашем чемпионате перестали играть звезды мирового масштаба, хотя еще пять лет назад ситуация выглядела иначе.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Джикия: «Спартак» находится в одной из самых тяжелых ситуаций»

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    Источник: Forbes

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии11
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      Рейтинг: +44

      alex-croos 6 минут назад

      Конечно против! Это же сильный удар по финансовому благополучию..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      Drapik 18 минут назад

      еще один стратег...
      от системы 8+17 детский футбол не зарабатывает, зарабатывают только агенты и эти самые 17 россиян

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2941

      Иван Петров 1986 19 минут назад

      Если бы лимита не было, играл бы где - нибудь в ФНЛ или даже пониже, и не получал бы такие бабки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14105

      paracetamol 27 минут назад

      Главная проблема – низкий уровень игроков, сказал Джикия. Вот взять для примера меня!

      2
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      ...
      Рейтинг: +29226

      VVM1964 > paracetamol 23 минуты назад

      Главная проблема ? .... - У России две беды - дороги и такие , как ты !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3698

      FENIX-SL 52 минуты назад

      дырка в защите, твое мнение в очередной раз подчеркивает что его надо отменять полностью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3187

      ySS 53 минуты назад

      Газпромовские боссы считают, что нынешние ограничения помогают развитию российского футбола.

      1
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      Рейтинг: +1609

      Enter2006 > ySS 35 минут назад

      не только они, но и бункерный, а против него не пойдут.

      1
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      Рейтинг: +405

      alefreddy 59 минут назад

      Джикия себя страхует при отмене лимита таких денег он получать не будет и агенты игроков с русским паспортом не будут клубам диктовать свои условия

      3
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      Рейтинг: +11565

      Литейный4 1 час назад

      Лимит это зло из за которого и появляются такие дети лимита как Джикия или Кокорин. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +559

      Hoahin 1 час назад

      Конечно он против, при полной отмене лимита Жикия поедет в клуб аналогичный уровнем, из которого он приехал - Амкар.

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