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  • Джикия: «Я против полной отмены лимита. Главная проблема – низкий уровень игроков»

Джикия: «Я против полной отмены лимита. Главная проблема – низкий уровень игроков»

2 ноября 2021, 20:14
13

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

— Я однозначно против полной отмены лимита, но я думаю, что в любом случае нужны какие-то ограничения.

— Лимит на легионеров как-то влияет на выступление российских клубов на международных чемпионатах?

— Нет, я считаю, что лимит никак не связан с тем, что мы редко выигрываем. Думаю, проблема скорее в том, что уровень футболистов, которые приезжают играть в российских командах, значительно упал. Это надо признать.

Сейчас в клубах редко появляются зарубежные игроки, у которых наши парни могут учиться. И в итоге лига не прогрессирует.

Очень тяжело расти, когда рядом с тобой партнеры твоего же уровня. Особенно начинающим футболистам важно на поле встречаться с игроками, которые на две головы выше. Потому что уровень подготовки в России пока точно оставляет желать лучшего.

— Как вы считаете, на уровень подготовки в России глобально как-то возможно повлиять?

— Чтобы поднять уровень внутреннего футбола, нужно начинать с перестройки в юношеских клубах. Крайне тяжело повлиять на качество игры, когда спортсмен уже вырос. Это в любом случае будут поверхностные улучшения, а нужно смотреть в корень проблемы. То есть уже в детстве тренировать игроков по-другому, менять подход, реструктуризировать футбол.

На мой взгляд, это настолько глобальная и сложная проблема, что потребуется отдельное огромное интервью, которое нужно будет разослать всем, кто отвечает за футбол в России, чтобы они задумались и приняли меры.

Главная проблема российского футбола сегодня — это низкий уровень игроков, который, к сожалению, со временем сильно упал. Это связано с неконкурентной средой.

В России не воспитывают действительно сильных игроков, а зарубежные спортсмены не приезжают. В нашем чемпионате перестали играть звезды мирового масштаба, хотя еще пять лет назад ситуация выглядела иначе.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Джикия: «Спартак» находится в одной из самых тяжелых ситуаций»

Источник: Forbes
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Hoahin
1635873362
Конечно он против, при полной отмене лимита Жикия поедет в клуб аналогичный уровнем, из которого он приехал - Амкар.
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alefreddy
1635874853
Джикия себя страхует при отмене лимита таких денег он получать не будет и агенты игроков с русским паспортом не будут клубам диктовать свои условия
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ySS
1635875232
Газпромовские боссы считают, что нынешние ограничения помогают развитию российского футбола.
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paracetamol
1635876758
Главная проблема – низкий уровень игроков, сказал Джикия. Вот взять для примера меня!
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Иван Петров 1986
1635877263
Если бы лимита не было, играл бы где - нибудь в ФНЛ или даже пониже, и не получал бы такие бабки.
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Drapik
1635877334
еще один стратег... от системы 8+17 детский футбол не зарабатывает, зарабатывают только агенты и эти самые 17 россиян
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alex-croos
1635878031
Конечно против! Это же сильный удар по финансовому благополучию..
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Hektor 84
1635879146
Его ответы на уровне школьника))) причем двоечника. Уровень футболистов из РФ низкий, потому что к нам стали приезжать леги низкого уровня. Потому то они нас ничему научить не могут))) Джикия тупой баран и не понимает что еще больше принизил паспортистов. А чего Джикия вы смотрите на легов, вы сами должны рвать и метать на поле. Причем здесь леги? А если не о мерить лимит то вам вообще не надо на поле напрягаться, зная что ты и так в основе выйдешь. И еще одна главная проблема не померно раздутые зарплаты у паспортистов. Вот отменят лимит и будете в рубасах бабло получать а не в евро. Олень тупой! В Спартаке его больше всех не перевариваю. Ходит пешком по полю и что то там под нос вечно бубнит.
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NewLife
1635882276
Дитя лимита выступил с речью, доказывающей, что пчелы за мед. Кто бы сомневался - надо быть дураком, чтобы с таким контрактом против лимита выступать.
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житель СПб
1635933706
А что другое от него можно было ожидать?!..
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