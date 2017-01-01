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    Джикия: «Спартак» находится в одной из самых тяжелых ситуаций»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о ситуации в московском клубе.

    – К «Спартаку» всегда было повышенное внимание со стороны фанатов, экспертов и СМИ. Но, пожалуй, такого количества скандалов и споров, как в 2021 году, не было никогда даже в истории «Спартака». Как вы оцениваете ситуацию в клубе?

    – Я соглашусь, что на сегодняшний день «Спартак» действительно находится в одной из самых тяжелых ситуаций. По крайней мере я могу судить о том периоде, который я провел в клубе.

    У меня, если честно, уже выработался небольшой иммунитет ко всему, что происходит в информационном поле. Я прекрасно понимаю, что это самый большой и самый обсуждаемый клуб. И абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждаются.

    Мы в любом случае всегда в команде сфокусированы только на улучшение результатов. И что бы ни происходило, продолжаем расти и работать над собой. Понятное дело, иногда что-то получается, что-то нет.

    В спорте, к сожалению, так бывает, что не все складывается по задуманному сценарию. Но я надеюсь, что, скажем так, эта черная полоса, которая нас преследует последнее время, скоро закончится.

    Несмотря на критику, все игроки «Спартака» профессионально относятся к своему делу и хотят как можно быстрее исправить ситуацию.

    – Насколько вся эта атмосфера скандалов и выяснения отношений влияет на вас как на капитана «Спартака»?

    – Когда в клубе возникают какие-либо проблемы, то именно я как капитан команды узнаю о них первым и стараюсь правильно преподнести информацию игрокам, быстрее урегулировать конфликт или решить ситуацию, обсудить происходящее с руководством.

    Зачастую я не один принимаю решения, у нас есть что-то вроде совета, куда входит костяк клуба. Некоторые футболисты в принципе не хотят заниматься проблемами, кто-то провел в «Спартаке» недостаточно времени, чтобы понять ситуацию, кто-то слишком молод, поэтому совет состоит, как правило, из трех-пяти представителей команды.

    Вместе мы разбираем все проблемы и сложные ситуации, чтобы найти правильный выход.

    – В следующем году «Спартаку» исполняется сто лет. В клубе об этой дате говорят активно и, вероятно, строят большие планы. Как вы относитесь к юбилею и какие ставите для себя цели в этом контексте?

    – Конечно, все прекрасно знают, что в следующем году у «Спартака» столетие, но мне сегодня хочется, наверное, не забегать вперед и планировать юбилей, а думать о текущей ситуации и о том, что происходит в клубе.

    У нас есть важнейшая задача, которая стоит перед каждым игроком, представителем и руководителем команды – изменить ситуацию, которая происходит сейчас. И уже после этого мы сможем думать о праздниках.

    • Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • В текущем сезоне РПЛ команда идет на 9-м месте после 13 туров.

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    Источник: Forbes

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +30283

      oyabun 6 минут назад

      Непонятно из интервью, почему Спартак "..находится в одной из самых тяжелых ситуаций". Рассказал бы нам Джикия. Он то должен знать. Или это потусторонние силы мешают игрокам выкладываться на поле на совесть, за спартаковский ромб?

      1
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      Рейтинг: +112

      Arturashvilli 39 минут назад

      Верните Спартак!!!
      РПЛ нужны и необходимы конкурентоспособные команды.

      2
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      Рейтинг: +24000

      slavutiq70 > Arturashvilli 16 минут назад

      А кто сказал что Спартак сейчас не конкурент ??? Конкуренту Уралу . Арсеналу . НН . Ахмату и так далее . всем кто с 8 по 16 место ...

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