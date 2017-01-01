Джикия: «Спартак» находится в одной из самых тяжелых ситуаций»

Непонятно из интервью, почему Спартак "..находится в одной из самых тяжелых ситуаций". Рассказал бы нам Джикия. Он то должен знать. Или это потусторонние силы мешают игрокам выкладываться на поле на совесть, за спартаковский ромб?
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о ситуации в московском клубе.
– К «Спартаку» всегда было повышенное внимание со стороны фанатов, экспертов и СМИ. Но, пожалуй, такого количества скандалов и споров, как в 2021 году, не было никогда даже в истории «Спартака». Как вы оцениваете ситуацию в клубе?
– Я соглашусь, что на сегодняшний день «Спартак» действительно находится в одной из самых тяжелых ситуаций. По крайней мере я могу судить о том периоде, который я провел в клубе.
У меня, если честно, уже выработался небольшой иммунитет ко всему, что происходит в информационном поле. Я прекрасно понимаю, что это самый большой и самый обсуждаемый клуб. И абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждаются.
Мы в любом случае всегда в команде сфокусированы только на улучшение результатов. И что бы ни происходило, продолжаем расти и работать над собой. Понятное дело, иногда что-то получается, что-то нет.
В спорте, к сожалению, так бывает, что не все складывается по задуманному сценарию. Но я надеюсь, что, скажем так, эта черная полоса, которая нас преследует последнее время, скоро закончится.
Несмотря на критику, все игроки «Спартака» профессионально относятся к своему делу и хотят как можно быстрее исправить ситуацию.
– Насколько вся эта атмосфера скандалов и выяснения отношений влияет на вас как на капитана «Спартака»?
– Когда в клубе возникают какие-либо проблемы, то именно я как капитан команды узнаю о них первым и стараюсь правильно преподнести информацию игрокам, быстрее урегулировать конфликт или решить ситуацию, обсудить происходящее с руководством.
Зачастую я не один принимаю решения, у нас есть что-то вроде совета, куда входит костяк клуба. Некоторые футболисты в принципе не хотят заниматься проблемами, кто-то провел в «Спартаке» недостаточно времени, чтобы понять ситуацию, кто-то слишком молод, поэтому совет состоит, как правило, из трех-пяти представителей команды.
Вместе мы разбираем все проблемы и сложные ситуации, чтобы найти правильный выход.
– В следующем году «Спартаку» исполняется сто лет. В клубе об этой дате говорят активно и, вероятно, строят большие планы. Как вы относитесь к юбилею и какие ставите для себя цели в этом контексте?
– Конечно, все прекрасно знают, что в следующем году у «Спартака» столетие, но мне сегодня хочется, наверное, не забегать вперед и планировать юбилей, а думать о текущей ситуации и о том, что происходит в клубе.
У нас есть важнейшая задача, которая стоит перед каждым игроком, представителем и руководителем команды – изменить ситуацию, которая происходит сейчас. И уже после этого мы сможем думать о праздниках.
- Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.
- В текущем сезоне РПЛ команда идет на 9-м месте после 13 туров.