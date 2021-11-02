Джикия: «Спартак» находится в одной из самых тяжелых ситуаций»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о ситуации в московском клубе.

– К «Спартаку» всегда было повышенное внимание со стороны фанатов, экспертов и СМИ. Но, пожалуй, такого количества скандалов и споров, как в 2021 году, не было никогда даже в истории «Спартака». Как вы оцениваете ситуацию в клубе?

– Я соглашусь, что на сегодняшний день «Спартак» действительно находится в одной из самых тяжелых ситуаций. По крайней мере я могу судить о том периоде, который я провел в клубе.

У меня, если честно, уже выработался небольшой иммунитет ко всему, что происходит в информационном поле. Я прекрасно понимаю, что это самый большой и самый обсуждаемый клуб. И абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждаются.

Мы в любом случае всегда в команде сфокусированы только на улучшение результатов. И что бы ни происходило, продолжаем расти и работать над собой. Понятное дело, иногда что-то получается, что-то нет.

В спорте, к сожалению, так бывает, что не все складывается по задуманному сценарию. Но я надеюсь, что, скажем так, эта черная полоса, которая нас преследует последнее время, скоро закончится.

Несмотря на критику, все игроки «Спартака» профессионально относятся к своему делу и хотят как можно быстрее исправить ситуацию.

– Насколько вся эта атмосфера скандалов и выяснения отношений влияет на вас как на капитана «Спартака»?

– Когда в клубе возникают какие-либо проблемы, то именно я как капитан команды узнаю о них первым и стараюсь правильно преподнести информацию игрокам, быстрее урегулировать конфликт или решить ситуацию, обсудить происходящее с руководством.

Зачастую я не один принимаю решения, у нас есть что-то вроде совета, куда входит костяк клуба. Некоторые футболисты в принципе не хотят заниматься проблемами, кто-то провел в «Спартаке» недостаточно времени, чтобы понять ситуацию, кто-то слишком молод, поэтому совет состоит, как правило, из трех-пяти представителей команды.

Вместе мы разбираем все проблемы и сложные ситуации, чтобы найти правильный выход.

– В следующем году «Спартаку» исполняется сто лет. В клубе об этой дате говорят активно и, вероятно, строят большие планы. Как вы относитесь к юбилею и какие ставите для себя цели в этом контексте?

– Конечно, все прекрасно знают, что в следующем году у «Спартака» столетие, но мне сегодня хочется, наверное, не забегать вперед и планировать юбилей, а думать о текущей ситуации и о том, что происходит в клубе.

У нас есть важнейшая задача, которая стоит перед каждым игроком, представителем и руководителем команды – изменить ситуацию, которая происходит сейчас. И уже после этого мы сможем думать о праздниках.