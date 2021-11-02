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  • Джикия: «Спартак» находится в одной из самых тяжелых ситуаций»

Джикия: «Спартак» находится в одной из самых тяжелых ситуаций»

2 ноября 2021, 16:23
13

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о ситуации в московском клубе.

– К «Спартаку» всегда было повышенное внимание со стороны фанатов, экспертов и СМИ. Но, пожалуй, такого количества скандалов и споров, как в 2021 году, не было никогда даже в истории «Спартака». Как вы оцениваете ситуацию в клубе?

– Я соглашусь, что на сегодняшний день «Спартак» действительно находится в одной из самых тяжелых ситуаций. По крайней мере я могу судить о том периоде, который я провел в клубе.

У меня, если честно, уже выработался небольшой иммунитет ко всему, что происходит в информационном поле. Я прекрасно понимаю, что это самый большой и самый обсуждаемый клуб. И абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждаются.

Мы в любом случае всегда в команде сфокусированы только на улучшение результатов. И что бы ни происходило, продолжаем расти и работать над собой. Понятное дело, иногда что-то получается, что-то нет.

В спорте, к сожалению, так бывает, что не все складывается по задуманному сценарию. Но я надеюсь, что, скажем так, эта черная полоса, которая нас преследует последнее время, скоро закончится.

Несмотря на критику, все игроки «Спартака» профессионально относятся к своему делу и хотят как можно быстрее исправить ситуацию.

– Насколько вся эта атмосфера скандалов и выяснения отношений влияет на вас как на капитана «Спартака»?

– Когда в клубе возникают какие-либо проблемы, то именно я как капитан команды узнаю о них первым и стараюсь правильно преподнести информацию игрокам, быстрее урегулировать конфликт или решить ситуацию, обсудить происходящее с руководством.

Зачастую я не один принимаю решения, у нас есть что-то вроде совета, куда входит костяк клуба. Некоторые футболисты в принципе не хотят заниматься проблемами, кто-то провел в «Спартаке» недостаточно времени, чтобы понять ситуацию, кто-то слишком молод, поэтому совет состоит, как правило, из трех-пяти представителей команды.

Вместе мы разбираем все проблемы и сложные ситуации, чтобы найти правильный выход.

– В следующем году «Спартаку» исполняется сто лет. В клубе об этой дате говорят активно и, вероятно, строят большие планы. Как вы относитесь к юбилею и какие ставите для себя цели в этом контексте?

– Конечно, все прекрасно знают, что в следующем году у «Спартака» столетие, но мне сегодня хочется, наверное, не забегать вперед и планировать юбилей, а думать о текущей ситуации и о том, что происходит в клубе.

У нас есть важнейшая задача, которая стоит перед каждым игроком, представителем и руководителем команды – изменить ситуацию, которая происходит сейчас. И уже после этого мы сможем думать о праздниках.

  • Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.
  • В текущем сезоне РПЛ команда идет на 9-м месте после 13 туров.

Источник: Forbes
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Arturashvilli
1635861978
Верните Спартак!!! РПЛ нужны и необходимы конкурентоспособные команды.
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oyabun
1635863954
Непонятно из интервью, почему Спартак "..находится в одной из самых тяжелых ситуаций". Рассказал бы нам Джикия. Он то должен знать. Или это потусторонние силы мешают игрокам выкладываться на поле на совесть, за спартаковский ромб?
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NewLife
1635865313
ОПГ Ромашка 2.0
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алдан2014
1635865435
Прав был Попов,что хотел избавиться от Джикии. Как бывший футболист он прекрасно видел,что джикия деградирует.Мне жаль,что Попов и Зарема не нашли общего языка во имя интересов клуба. Собственное эго взыграло. А Федун ваще красавец,ни словом не обмолвился,не повлиял на ситуацию.
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derrik2000
1635869463
Ентот Бзджикия, как истинный спортсмен, ответил на вопрос корешшпондента одной короткой, но очень ёмкой фразой - "Ну и че?", но писаке этого показалось мало и он целый роман сочинил. За роман гонорар больше.))

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Марк Аврелий!
1635872541
Вы же его туда и загнали!
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Иван Петров 1986
1635877388
И вина в этом только ваша. Играть не хотите, а бабки не хилые получать хотите.
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САДЫЧОК
1635880264
«Спартак» находится в одной из самых тяжелых ситуаций» .....КОНЕЧНО ! Если такое ДНИЩЕ играет в основе !
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Vitaga
1635939391
Спартак - истинно народный клуб. но как и всей страной им завладели проходимцы. что не знают ничего и не умеют ничего кроме как тупо воровать и врать на публику как они пекутся о клубе и народе. в итоге везде жопа. игроки тут заложники ситуации
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zigbert
1635941915
Были времена и хуже. Но сейчас главное не опускать руки, поддерживать друг друга, быть одним целым и победы не заставят себя ждать.
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