Гасперини: «Жаль, что Роналду вернулся в Англию. Мне нравится соперничать с лучшими»

Ну вот сиводьня и вазьмёти всей ******** за щику ат лучшэва! Как в прошлай игре
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о нападающем Криштиану Роналду перед матчем группового этапа ЛЧ с «Манчестер Юнайтед».
«Он выдающийся футболист, но это знают все. У него все получается в «МЮ», и он многое дал Серии А.
Лично мне жаль, что он вернулся в Англию, потому что мне нравится соперничать с лучшими в Италии», – сказал Гасперини.
- В конце августа Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
- После возвращения он забил 7 голов в 9 играх.