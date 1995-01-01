Гасперини: «Жаль, что Роналду вернулся в Англию. Мне нравится соперничать с лучшими»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о нападающем Криштиану Роналду перед матчем группового этапа ЛЧ с «Манчестер Юнайтед».

«Он выдающийся футболист, но это знают все. У него все получается в «МЮ», и он многое дал Серии А.

Лично мне жаль, что он вернулся в Англию, потому что мне нравится соперничать с лучшими в Италии», – сказал Гасперини.