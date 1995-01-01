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    Гасперини: «Жаль, что Роналду вернулся в Англию. Мне нравится соперничать с лучшими»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о нападающем Криштиану Роналду перед матчем группового этапа ЛЧ с «Манчестер Юнайтед».

    «Он выдающийся футболист, но это знают все. У него все получается в «МЮ», и он многое дал Серии А.

    Лично мне жаль, что он вернулся в Англию, потому что мне нравится соперничать с лучшими в Италии», – сказал Гасперини.

    • В конце августа Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • После возвращения он забил 7 голов в 9 играх.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +103

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Ну вот сиводьня и вазьмёти всей ******** за щику ат лучшэва! Как в прошлай игре

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