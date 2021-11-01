Президент «Урала» Иванов – о реформах РПЛ: «Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против реформы чемпионата России, предложенной голландской компанией Hypercube во главе с Питером Нювенхюйсом.

«Реформы ушли с повестки? И слава богу. Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам».

У голландца спрашиваешь: «Кто-то играет в мире по такой системе?» Он говорит, что нет. А почему мы должны?

Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Футбольные люди не признали эту реформу, я не вижу пользы», – сказал Иванов.