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  • Президент «Урала» Иванов – о реформах РПЛ: «Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам»

Президент «Урала» Иванов – о реформах РПЛ: «Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам»

1 ноября 2021, 09:58
13

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против реформы чемпионата России, предложенной голландской компанией Hypercube во главе с Питером Нювенхюйсом.

«Реформы ушли с повестки? И слава богу. Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам».

У голландца спрашиваешь: «Кто-то играет в мире по такой системе?» Он говорит, что нет. А почему мы должны?

Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Футбольные люди не признали эту реформу, я не вижу пользы», – сказал Иванов.

  • Речь идет о проекте реформы «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на 4 корзины, в каждую из которых войдут по 4 клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по 2 раза – в общей сложности проведет 6 встреч.
  • С 3 командами из других корзин будет проведено по 2 матча, а еще с 3 не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (13)
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SMITHI
1635751353
Не слишком ли много в последнее время стало «президента Урала», развалил клуб, довёл его до аутсайдера, теперь ноет... Клоун! Вообще сократить этот дночемпионат до 12 команд нужно!
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Hektor 84
1635757501
По поводу реформы я с Гришкой согласен! Кухня полная!
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Ганнибал Лектор
1635759579
Гриша, может пора спасать команду от вылета, а не песдеть? Ни одного нападающего в команде, сидит тут о высоко рассуждает, *удило!
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Жентус
1635760155
Потому что посмотрите на НБА, НХЛ, Киберспорт. Где вы видели, чтобы в прогрессивных видах спорта была такая система, придуманная динозаврами? Нам вот опять что то хорошее предложили, но мы врубили консерваторов.
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