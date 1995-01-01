Президент «Урала» Иванов – о реформах РПЛ: «Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам»

Не слишком ли много в последнее время стало «президента Урала», развалил клуб, довёл его до аутсайдера, теперь ноет... Клоун! Вообще сократить этот дночемпионат до 12 команд нужно!
Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против реформы чемпионата России, предложенной голландской компанией Hypercube во главе с Питером Нювенхюйсом.
«Реформы ушли с повестки? И слава богу. Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам».
У голландца спрашиваешь: «Кто-то играет в мире по такой системе?» Он говорит, что нет. А почему мы должны?
Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Футбольные люди не признали эту реформу, я не вижу пользы», – сказал Иванов.
- Речь идет о проекте реформы «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на 4 корзины, в каждую из которых войдут по 4 клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по 2 раза – в общей сложности проведет 6 встреч.
- С 3 командами из других корзин будет проведено по 2 матча, а еще с 3 не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.