Президент «Урала» Иванов – о реформах РПЛ: «Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против реформы чемпионата России, предложенной голландской компанией Hypercube во главе с Питером Нювенхюйсом.
«Реформы ушли с повестки? И слава богу. Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам».
У голландца спрашиваешь: «Кто-то играет в мире по такой системе?» Он говорит, что нет. А почему мы должны?
Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Футбольные люди не признали эту реформу, я не вижу пользы», – сказал Иванов.
- Речь идет о проекте реформы «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на 4 корзины, в каждую из которых войдут по 4 клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по 2 раза – в общей сложности проведет 6 встреч.
- С 3 командами из других корзин будет проведено по 2 матча, а еще с 3 не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
Источник: «Чемпионат»