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    Президент «Урала» Иванов – о реформах РПЛ: «Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против реформы чемпионата России, предложенной голландской компанией Hypercube во главе с Питером Нювенхюйсом.

    «Реформы ушли с повестки? И слава богу. Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам».

    У голландца спрашиваешь: «Кто-то играет в мире по такой системе?» Он говорит, что нет. А почему мы должны?

    Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Футбольные люди не признали эту реформу, я не вижу пользы», – сказал Иванов.

    • Речь идет о проекте реформы «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на 4 корзины, в каждую из которых войдут по 4 клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по 2 раза – в общей сложности проведет 6 встреч.
    • С 3 командами из других корзин будет проведено по 2 матча, а еще с 3 не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +163

      SMITHI 8 минут назад

      Не слишком ли много в последнее время стало «президента Урала», развалил клуб, довёл его до аутсайдера, теперь ноет... Клоун! Вообще сократить этот дночемпионат до 12 команд нужно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +247

      чаппай 24 минуты назад

      Если уж даёте характеристики другим людям других национальностей, то давайте и себе: "Обкуренный голландец приехал к обосранным, вороватым и глуповатым расиянам"

      2
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      Рейтинг: +22345

      vladimir-7 > чаппай 16 минут назад

      концовку поменял бы: ...вороватым бездельникам в РФС.

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      Рейтинг: +490

      Вонючая бомжарня > vladimir-7 11 минут назад

      Та шлапты, б.лядина свидомая, на х.уй в свою укропию

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      Рейтинг: +247

      чаппай > Вонючая бомжарня 5 минут назад

      Поверь, выкидыш, был бы я из Украины, мне до п.изды было бы, что в путлеровской рашке происходит. А так приходится во всём этом дермище жить и о.уевать

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      Рейтинг: +247

      чаппай > vladimir-7 2 минуты назад

      Да, нет, это применительно во всех сферах абсолютно

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      Рейтинг: +490

      Вонючая бомжарня > чаппай 23 секунды назад

      Х.уле, с.ука ё.банная, ты до сих пор не собрал вещи и не освободил эту страну от такого стрёмного говнища, как ты ?

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