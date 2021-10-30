Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Агент Сафонов: «Хлусевич по натуре лидер. Он своим горбом всего добивался»

    Футбольный агент Алексей Сафонов раскрыл личность полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича. Он перейдет в «Спартак».

    «Мне кажется, он парень с характером. Я его давно знаю. У меня ребята играли в Туле там, в дубле, я его видел, когда он еще в дубле играл за Тулу, причем он такой по натуре лидер. Он в принципе такой с хорошими физическими данными, крепкий такой парень, высокий, и в сборной молодежной он один из лидеров. Поэтому я думаю, что, в принципе, объективно говоря, это один из лакомых кусков. Неплохой выбор.

    Считаю ли я переход Хлусевича усилением или усреднением «Спартака»? У нас много можно чего говорить, можем гадать на кофейной гуще, покажет только время. Когда люди своим горбом пробиваются вперед и прочее, это называется не какой-то там папин сынок, куда-то его приводят, еще под охраной, еще на трех машинах. Парень своим горбом добивался, добился определенного прогресса в Туле, попал в молодежную сборную, забивал тому же «Спартаку» два мяча, берет на себя ответственность, несмотря на свой возраст», – сказал Сафонов.

    • Сообщалось, что «Спартак» объявит о трансфере 1 ноября.
    • Московский клуб заплатит за хавбека 3 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Хлусевич забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «ВсёПроСпорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2021 23:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90673
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru