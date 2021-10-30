Агент Сафонов: «Хлусевич по натуре лидер. Он своим горбом всего добивался»

Футбольный агент Алексей Сафонов раскрыл личность полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича. Он перейдет в «Спартак».

«Мне кажется, он парень с характером. Я его давно знаю. У меня ребята играли в Туле там, в дубле, я его видел, когда он еще в дубле играл за Тулу, причем он такой по натуре лидер. Он в принципе такой с хорошими физическими данными, крепкий такой парень, высокий, и в сборной молодежной он один из лидеров. Поэтому я думаю, что, в принципе, объективно говоря, это один из лакомых кусков. Неплохой выбор.

Считаю ли я переход Хлусевича усилением или усреднением «Спартака»? У нас много можно чего говорить, можем гадать на кофейной гуще, покажет только время. Когда люди своим горбом пробиваются вперед и прочее, это называется не какой-то там папин сынок, куда-то его приводят, еще под охраной, еще на трех машинах. Парень своим горбом добивался, добился определенного прогресса в Туле, попал в молодежную сборную, забивал тому же «Спартаку» два мяча, берет на себя ответственность, несмотря на свой возраст», – сказал Сафонов.