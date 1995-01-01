Виллаш-Боаш: «У меня никогда не было возможности возглавить ЦСКА»

с весны столько времени прошло и зачем сейчас публиковать эти сплетни дешовых и продажных журналюг
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш опроверг информацию о переговорах с ЦСКА весной этого года.
– Появились слухи, что вы могли возглавить ЦСКА весной. Вы общались с руководством этого клуба?
– Неправда. Со мной никто не общался из руководства ЦСКА. У меня никогда не было возможности возглавить армейский клуб.
- Виллаш-Боаш более двух лет работал в «Зените».
- ЦСКА в апреле уволил Виктора Гончаренко и назначил Ивицу Олича.