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    Виллаш-Боаш: «У меня никогда не было возможности возглавить ЦСКА»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш опроверг информацию о переговорах с ЦСКА весной этого года.

    – Появились слухи, что вы могли возглавить ЦСКА весной. Вы общались с руководством этого клуба?

    – Неправда. Со мной никто не общался из руководства ЦСКА. У меня никогда не было возможности возглавить армейский клуб.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6518

      серега кашин 1 час назад

      с весны столько времени прошло и зачем сейчас публиковать эти сплетни дешовых и продажных журналюг

      1
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      Рейтинг: +1390

      Блямба 1 час назад

      Зато легендарная аббревиатура(АВБ) теперь принадлежит Алёше Владимировичу...
      Связь есть.)

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