Виллаш-Боаш: «У меня никогда не было возможности возглавить ЦСКА»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш опроверг информацию о переговорах с ЦСКА весной этого года.

– Появились слухи, что вы могли возглавить ЦСКА весной. Вы общались с руководством этого клуба?

– Неправда. Со мной никто не общался из руководства ЦСКА. У меня никогда не было возможности возглавить армейский клуб.