«Аль-Садд» – о Хави в «Барселоне»: «Он имеет двухлетний контракт и сосредоточен на предстоящих матчах»

«Аль-Садд» не подтвердил скорый уход своего главного тренера Хави в «Барселону».

«В ответ на слухи, которые распространялись в последнее время, руководство «Аль-Садда» сообщает, что Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, чтобы сохранить наше лидерство в лиге и защитить титул», – говорится в заявлении катарцев.