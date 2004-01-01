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    «Аль-Садд» – о Хави в «Барселоне»: «Он имеет двухлетний контракт и сосредоточен на предстоящих матчах»

    «Аль-Садд» не подтвердил скорый уход своего главного тренера Хави в «Барселону».

    «В ответ на слухи, которые распространялись в последнее время, руководство «Аль-Садда» сообщает, что Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, чтобы сохранить наше лидерство в лиге и защитить титул», – говорится в заявлении катарцев.

    • Сообщалось, что в пятницу испанец попрощался с игроками «Аль-Садда».
    • Ожидается, что 41-летний специалист проведет еще два матча в чемпионате Катара, после чего уедет в Испанию.
    • Хави заменит в «Барсе» уволенного Рональда Кумана.

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    Источник: Официальный твиттер «Аль-Садда»

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