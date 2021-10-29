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    Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил московскому «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура РПЛ.

    Для него этот гол стал 102-м в составе петербургской команды во всех турнирах.

    По данному показателю 33-летний форвард опередил Владимира Кулика (101) и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

    Рекорд принадлежит Александру Кержакову – 163 мяча в 386 играх.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • Он 81 раз отличился в РПЛ, 5 – в Кубке и Суперкубке России, 16 – в еврокубках.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии16
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      Рейтинг: +9020

      playsh 2 минуты назад

      Всё в порядке,Саню Кержакова ему не достать,усохнет.Это справедливо.Не должен двуликий Янус быть лучшим в такой команде,как Зенит.

      1
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      Рейтинг: +447

      Вонючая бомжарня 22 минуты назад

      Онанист, полупокер, мелкий воришка и как личность - полное ЧМО. Какое время, такие и герои

      1
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      Рейтинг: +12

      zafo30 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +22298

      vladimir-7 1 час назад

      Напишите, сколько голов Дзюба забил с игры и сколько Кержаков,
      без всяких там пенальти, просто, для объективного сравнения.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9020

      playsh > vladimir-7 21 секунду назад

      Саша лучший в Питере,даже сравнивать не надо...

      0
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      Рейтинг: +14041

      paracetamol 1 час назад

      Кержа не догонит, надеюсь!

      4
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      Рейтинг: +1028

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Голубой ЛЕВ сегодня будет видимо проставляться)))
      Напьются с Иранцем вискаря и будут куражиться))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +14041

      paracetamol > БОМЖАРНИК 1 час назад

      Мусулима не пьют, по себе не ровняй!

      1
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      Рейтинг: +1028

      БОМЖАРНИК > paracetamol 1 час назад

      За такую дату дзюба испортит Иранца)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26222

      silver29 > БОМЖАРНИК 56 минут назад

      покер сделают ?

      2
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      Рейтинг: +1028

      БОМЖАРНИК > silver29 13 минут назад

      Походу да) Там хет триком уже не отделаться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11341

      Литейный4 1 час назад

      До Кержа Дзюбе будет не добраться. Дзюба может только добраться до Сани по забитым голам срамтаку. Керж забил больше всех - 14. Есть куда стремиться с приветами Фердуну от Дзюбы. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +1028

      БОМЖАРНИК > Литейный4 1 час назад

      Степан здоров! Подскажи своим карефенам где дурдом в Ленинграде находится)))))))

      2
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      Рейтинг: +11341

      Литейный4 > БОМЖАРНИК 1 час назад

      Не знаешь куда тебя доставили, после изнасилования срамтака? Передачки тебе передать?Ты где в Скворцова-Степанова, на Арсенальной или в Кащенко? Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +1028

      БОМЖАРНИК > Литейный4 15 минут назад

      О вижу знаешь где весь дурдом находится Ленинградский.
      Передай своим не затягивай.

      0
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      Рейтинг: +1028

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Воробья дерево не догонит,хотя если газпром каждый тур что они делают будут ставить пенки все реально
      Стыдно за проколатый дыро зенит

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