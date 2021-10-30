Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил московскому «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Для него этот гол стал 102-м в составе петербургской команды во всех турнирах.

По данному показателю 33-летний форвард опередил Владимира Кулика (101) и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Рекорд принадлежит Александру Кержакову – 163 мяча в 386 играх.