Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил московскому «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура РПЛ.
Для него этот гол стал 102-м в составе петербургской команды во всех турнирах.
По данному показателю 33-летний форвард опередил Владимира Кулика (101) и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Рекорд принадлежит Александру Кержакову – 163 мяча в 386 играх.
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
- Он 81 раз отличился в РПЛ, 5 – в Кубке и Суперкубке России, 16 – в еврокубках.
Источник: Официальный сайт «Зенита»
Дзюба не плохой нап но явно не ТОП