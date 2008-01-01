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    Газизов: «Официальных предложений по Агаларову нет»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о возможной продаже нападающего Гамида Агаларова.

    – Самый главный актив «Уфы» на сегодня – Гамид Агаларов. Удержать лидера гонки бомбардиров РПЛ будет сложно. Согласны?

    – Конечно. И удерживать никого не будем. Но нужно понимать: «Уфа» должна будет дать адекватные условия. Если клуб не может этого сделать, то умышленно останавливать его рост будет неправильно.

    У человека пропадет стимул, и такому большое количество примеров. Если кто-то из игроков получает Х рублей в месяц, а ему другой клуб предлагает Х10, то здесь вообще без вариантов. Да, мы, наверное, сможем сделать Х3, но это все равно несопоставимо с тем, что дают другие.

    – Выходит, что если завтра Агаларову дадут зарплату в десять раз больше, то «Уфа» за кредитом в банк не пойдет, чтобы повторить предложение?

    – Так и есть.

    – А предложения от клубов у «Уфы» есть по футболисту?

    – Нет. Официальных предложений по Агаларову нет.

    • Агаларов забил 10 голов в текущем розыгрыше РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
    • «Уфа» идет на 15-м месте в чемпионате.

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    Источник: «Матч ТВ»

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