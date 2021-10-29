Газизов: «Официальных предложений по Агаларову нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о возможной продаже нападающего Гамида Агаларова.

– Самый главный актив «Уфы» на сегодня – Гамид Агаларов. Удержать лидера гонки бомбардиров РПЛ будет сложно. Согласны?

– Конечно. И удерживать никого не будем. Но нужно понимать: «Уфа» должна будет дать адекватные условия. Если клуб не может этого сделать, то умышленно останавливать его рост будет неправильно.

У человека пропадет стимул, и такому большое количество примеров. Если кто-то из игроков получает Х рублей в месяц, а ему другой клуб предлагает Х10, то здесь вообще без вариантов. Да, мы, наверное, сможем сделать Х3, но это все равно несопоставимо с тем, что дают другие.

– Выходит, что если завтра Агаларову дадут зарплату в десять раз больше, то «Уфа» за кредитом в банк не пойдет, чтобы повторить предложение?

– Так и есть.

– А предложения от клубов у «Уфы» есть по футболисту?

– Нет. Официальных предложений по Агаларову нет.