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    Журналист Романо: «Интер» продлил контракт с Мартинесом до 2026 года

    Нападающий Лаутаро Мартинес подписал новый контракт с «Интером».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились о продлении соглашения до лета 2026 года. Контракт был подписан сегодня утром.

    В новом контракте Мартинеса с «Интером» отсутствуют фиксированные отступные. В прошлом соглашении были прописаны отступные в размере 111 миллионов евро.

    Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие дни.

    • Мартинес забил 5 голов в 9 матчах этого сезона Серии А.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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