Журналист Романо: «Интер» продлил контракт с Мартинесом до 2026 года

Нападающий Лаутаро Мартинес подписал новый контракт с «Интером».

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились о продлении соглашения до лета 2026 года. Контракт был подписан сегодня утром.

В новом контракте Мартинеса с «Интером» отсутствуют фиксированные отступные. В прошлом соглашении были прописаны отступные в размере 111 миллионов евро.

Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие дни.