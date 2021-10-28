Журналист Романо: «Интер» продлил контракт с Мартинесом до 2026 года

Нападающий Лаутаро Мартинес подписал новый контракт с «Интером».
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились о продлении соглашения до лета 2026 года. Контракт был подписан сегодня утром.
В новом контракте Мартинеса с «Интером» отсутствуют фиксированные отступные. В прошлом соглашении были прописаны отступные в размере 111 миллионов евро.
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие дни.
- Мартинес забил 5 голов в 9 матчах этого сезона Серии А.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо