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    Агент Бийола: «У Яки было предложение из АПЛ, но он хочет продлить контракт с ЦСКА»

    Роберт Чибеж, агент полузащитника Яки Бийола, подтвердил информацию о том, что его клиент хочет продлить контракт с ЦСКА.

    – Да, я подтверждаю эту информацию. Яка хочет поставить свою подпись под новым контрактом. Сроки соглашения? К сожалению, об этом не могу говорить, это было бы некорректно с моей стороны, пусть это останется между клубом и игроком.

    Скажу лишь, что Яка счастлив в ЦСКА и обе стороны хотят продлить контракт. Когда мы собираемся встретиться? Поверьте, это не так важно, важна только подпись под соглашением.

    – У Бийола действительно было предложение от английского клуба летом?

    – Да, подтверждаю, но клуб не назову. Вообще запросов по Бийолу было довольно много. Однако Яка сейчас счастлив в ЦСКА, новый тренер им доволен, он использует его на правильной позиции.

    • В прошлом сезоне Бийол был арендован клубом 2-й Бундеслиги «Ганновером».
    • В нынешнем сезоне РПЛ Бийол провел за ЦСКА 12 матчей и забил гол.
    • 22-летний Бийол играет в Москве с 2018 года.

    ЦСКА планирует продлить контракт с Бийолом. Летом клуб не отпустил игрока в АПЛ

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    Источник: «РБ-Спорт»

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