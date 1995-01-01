ЦСКА планирует продлить контракт с Бийолом. Летом клуб не отпустил игрока в АПЛ

ЦСКА заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом Якой Бийолом. Его контракт истекает в 2023 году, и москвичи хотят его продлить. Вскоре начнутся переговоры.

Летом по футболисту обращались из АПЛ и Чемпионшипа, но ЦСКА отказал.