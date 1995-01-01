ЦСКА планирует продлить контракт с Бийолом. Летом клуб не отпустил игрока в АПЛ

Бийол очень неплохо себя показывает на позиции защитника. Магу после выздоровления можно на левый фланг обороны перевести вместо бестолкового Щенникова и еще более бестолкового Облякова
ЦСКА заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом Якой Бийолом. Его контракт истекает в 2023 году, и москвичи хотят его продлить. Вскоре начнутся переговоры.
Летом по футболисту обращались из АПЛ и Чемпионшипа, но ЦСКА отказал.
- В прошлом сезоне Бийол был арендован клубом 2-й Бундеслиги «Ганновером».
- В нынешнем сезоне РПЛ Бийол провел за ЦСКА 12 матчей и забил гол.
- 22-летний Бийол играет в Москве с 2018 года.