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    ЦСКА планирует продлить контракт с Бийолом. Летом клуб не отпустил игрока в АПЛ

    ЦСКА заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом Якой Бийолом. Его контракт истекает в 2023 году, и москвичи хотят его продлить. Вскоре начнутся переговоры.

    Летом по футболисту обращались из АПЛ и Чемпионшипа, но ЦСКА отказал.

    • В прошлом сезоне Бийол был арендован клубом 2-й Бундеслиги «Ганновером».
    • В нынешнем сезоне РПЛ Бийол провел за ЦСКА 12 матчей и забил гол.
    • 22-летний Бийол играет в Москве с 2018 года.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2320

      Чермындыр 2 часа назад

      Бийол очень неплохо себя показывает на позиции защитника. Магу после выздоровления можно на левый фланг обороны перевести вместо бестолкового Щенникова и еще более бестолкового Облякова

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      Рейтинг: +22191

      vladimir-7 > Чермындыр 44 минуты назад

      Нет, Облякова надо оставить в полузащите, чтобы почаще
      бил по воротам противника, у него хороший удар слева, да
      и пас хороший может отдать Эджуке или Дзаге для продолжения атаки.

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