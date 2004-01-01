Примера. «Реал» благодаря ничьей с «Осасуной» возглавил таблицу, памплонцы не побеждают на «Сантьяго Бернабеу» с 2004 года

я очень конечно люблю Марсело и ценю его заслуги
но смысл его выпускать на концовку когда надо тащить?
он вышел и начались опять безадресные навесы от которых толку ноль
про азара вообще ничего говорить не следует
это ж надо быть худшим игроком в матче за столь минимально сыгранное время..его будто бы просто не было на поле
«Реал» в 11-м туре чемпионата Испании не смог победить «Осасуну». При этом в выходные мадридцы обыграли в Эль Класико «Барселону».
«Реал», несмотря на потерю очков, вышел на первое место. «Осасуна» не побеждает на «Сантьяго Бернабеу» с 2004 года.
Испания. Примера. 11-й тур