Примера. «Реал» благодаря ничьей с «Осасуной» возглавил таблицу, памплонцы не побеждают на «Сантьяго Бернабеу» с 2004 года

«Реал» в 11-м туре чемпионата Испании не смог победить «Осасуну». При этом в выходные мадридцы обыграли в Эль Класико «Барселону».

«Реал», несмотря на потерю очков, вышел на первое место. «Осасуна» не побеждает на «Сантьяго Бернабеу» с 2004 года.

Испания. Примера. 11-й тур

Реал – Осасуна – 0:0

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