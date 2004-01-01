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    Примера. «Реал» благодаря ничьей с «Осасуной» возглавил таблицу, памплонцы не побеждают на «Сантьяго Бернабеу» с 2004 года

    «Реал» в 11-м туре чемпионата Испании не смог победить «Осасуну». При этом в выходные мадридцы обыграли в Эль Класико «Барселону».

    «Реал», несмотря на потерю очков, вышел на первое место. «Осасуна» не побеждает на «Сантьяго Бернабеу» с 2004 года.

    Испания. Примера. 11-й тур

    Реал – Осасуна – 0:0

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3652

      FENIX-SL 14 минут назад

      я очень конечно люблю Марсело и ценю его заслуги
      но смысл его выпускать на концовку когда надо тащить?
      он вышел и начались опять безадресные навесы от которых толку ноль

      про азара вообще ничего говорить не следует
      это ж надо быть худшим игроком в матче за столь минимально сыгранное время..его будто бы просто не было на поле

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