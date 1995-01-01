«Чемпионат»: Мусаев возглавит аутсайдера чемпионата Азербайджана «Сабах»

Это шанс, есть у парня хорошие примеры.
Бердыев стал главным тренером Ростова и сохранил прописку, а в следующем сезоне взял серебро.
Или Слуцкий взял тонущий после Шаронова Рубин, а в следующем сезоне попал в еврокубки.
Давай, Мурад, покажи свой класс!
Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев согласился возглавить азербайджанский «Сабах». Он уже встречался с руководством клуба и посещал базу.
«Сабах» идет в чемпионате на последнем месте.
- Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
- С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после 7 лет работы в академии клуба.
- В апреле Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.