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    «Чемпионат»: Мусаев возглавит аутсайдера чемпионата Азербайджана «Сабах»

    Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев согласился возглавить азербайджанский «Сабах». Он уже встречался с руководством клуба и посещал базу.

    «Сабах» идет в чемпионате на последнем месте.

    • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
    • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после 7 лет работы в академии клуба.
    • В апреле Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +706

      Spinorr 4 минуты назад

      Это шанс, есть у парня хорошие примеры.
      Бердыев стал главным тренером Ростова и сохранил прописку, а в следующем сезоне взял серебро.
      Или Слуцкий взял тонущий после Шаронова Рубин, а в следующем сезоне попал в еврокубки.
      Давай, Мурад, покажи свой класс!

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