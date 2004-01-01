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    «ПСЖ» видит в форварде «Зальцбурга» Адейеми замену Мбаппе. На немца претендуют и другие топ-клубы

    «ПСЖ» присматривается к 19-летнему нападающему «Зальцбурга» Кариму Адейеми. В нем парижане видят замену Килиану Мбаппе, который летом, вероятно, уйдет в мадридский «Реал».

    Адейеми также интересуются «Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и другие клубы. Есть информация, что купить форварда могут уже зимой и оставить в аренде в «Зальцбурге» до конца сезона.

    • Адейеми с 10 голами лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги.
    • Уроженец Мюнхена стоит 20 миллионов евро.
    • В активе игрока есть матчи за сборную Германии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sport

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