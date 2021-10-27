«ПСЖ» видит в форварде «Зальцбурга» Адейеми замену Мбаппе. На немца претендуют и другие топ-клубы

«ПСЖ» присматривается к 19-летнему нападающему «Зальцбурга» Кариму Адейеми. В нем парижане видят замену Килиану Мбаппе, который летом, вероятно, уйдет в мадридский «Реал».

Адейеми также интересуются «Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и другие клубы. Есть информация, что купить форварда могут уже зимой и оставить в аренде в «Зальцбурге» до конца сезона.