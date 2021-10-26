«Локомотив» – лидер РПЛ по количеству воспитанников в европейских лигах

Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал, сколько воспитанников различных клубов играет в европейских лигах. В исследование был взят 31 лучший высший дивизион европейских стран.
Лучшая команда по показателю – «Аякс». Сейчас в Европе играет 81 ее воспитанник. Второе место – «Шахтер» (75). Третью строчку поделили «Спортинг», «Динамо» З и «Динамо» К (75).
- «Локомотив» – лучшая команда РПЛ по количеству воспитанников в Европе (40). Это 25-е место в общем рейтинге.
- «Зенит» – 50-е место (31 воспитанник).
- «Спартак» – 67-е место (26 воспитанников).
Источник: «Чемпионат»