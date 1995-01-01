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    «Локомотив» – лидер РПЛ по количеству воспитанников в европейских лигах

    Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал, сколько воспитанников различных клубов играет в европейских лигах. В исследование был взят 31 лучший высший дивизион европейских стран.

    Лучшая команда по показателю – «Аякс». Сейчас в Европе играет 81 ее воспитанник. Второе место – «Шахтер» (75). Третью строчку поделили «Спортинг», «Динамо» З и «Динамо» К (75).

    • «Локомотив» – лучшая команда РПЛ по количеству воспитанников в Европе (40). Это 25-е место в общем рейтинге.
    • «Зенит» – 50-е место (31 воспитанник).
    • «Спартак» – 67-е место (26 воспитанников).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12195

      Hektor 84 52 минуты назад

      Было бы интересно почитать списки с воспитанниками наших команд

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      Рейтинг: -226

      СуперПАВ9 53 минуты назад

      Локо чемпион

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      Рейтинг: +25708

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Скоро будет "Дер Цуг" , а не Локомотив или Die Lok .

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      Рейтинг: +1272

      Блямба 2 часа назад

      Тупой вопрос..по части арифметики..
      РПЛ-тоже Европа?

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      Рейтинг: -226

      СуперПАВ9 > Блямба 54 минуты назад

      Да б ля в отличии от испании

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