«Локомотив» – лидер РПЛ по количеству воспитанников в европейских лигах

Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал, сколько воспитанников различных клубов играет в европейских лигах. В исследование был взят 31 лучший высший дивизион европейских стран.

Лучшая команда по показателю – «Аякс». Сейчас в Европе играет 81 ее воспитанник. Второе место – «Шахтер» (75). Третью строчку поделили «Спортинг», «Динамо» З и «Динамо» К (75).