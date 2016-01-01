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    Примера. «Барселона» и «Реал» сыграют в первом Эль Класико Анчелотти после возвращения

    В десятом туре чемпионата Испании встретятся «Барселона» и «Реал». Это первое Эль Класико для главного тренера гостей Карло Анчелотти после возвращения в клуб.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на барселонском «Камп Ноу», которая начнется в 17:15 по Москве.

    • «Барселона» 3 года не побеждает «Реал» дома.
    • Последние 3 очных матча выиграл «Реал».
    • «Барселона» сейчас идет в таблице 8-й, «Реал» – 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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