Примера. «Барселона» и «Реал» сыграют в первом Эль Класико Анчелотти после возвращения

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В десятом туре чемпионата Испании встретятся «Барселона» и «Реал». Это первое Эль Класико для главного тренера гостей Карло Анчелотти после возвращения в клуб.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на барселонском «Камп Ноу», которая начнется в 17:15 по Москве.
- «Барселона» 3 года не побеждает «Реал» дома.
- Последние 3 очных матча выиграл «Реал».
- «Барселона» сейчас идет в таблице 8-й, «Реал» – 2-м.
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