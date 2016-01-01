Примера. «Барселона» и «Реал» сыграют в первом Эль Класико Анчелотти после возвращения

В десятом туре чемпионата Испании встретятся «Барселона» и «Реал». Это первое Эль Класико для главного тренера гостей Карло Анчелотти после возвращения в клуб.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на барселонском «Камп Ноу», которая начнется в 17:15 по Москве.