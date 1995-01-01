Набабкин, Щенников, Заболотный – в старте ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»; Чернов, Бейл, Сергеев сыграют у гостей

Мешков не нашел желтую карточку в кармане на 51 минуте?!
Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов».
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, М. Фернандес, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.
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