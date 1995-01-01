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    Набабкин, Щенников, Заболотный – в старте ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»; Чернов, Бейл, Сергеев сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов».

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, М. Фернандес, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11413

      житель СПб 27 минут назад

      Мешков не нашел желтую карточку в кармане на 51 минуте?!

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      Рейтинг: +11413

      житель СПб 29 минут назад

      Я ошибаюсь - или ЦСКА должны были давать пенальти на 48 минуте? (За игру рукой)?

      0
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      Рейтинг: +11413

      житель СПб 40 минут назад

      Судя по игре Крыльев и счета после первого тайма - еще одна особенность современного российского футбола - все могут обыграть всех. Наверное, это хорошо. И свидетельствует о возможности увеличения Лиги на 2 команды.

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      Рейтинг: +2023

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Бейл прям реактивный какой-то, успевает и за Реал и за Крылья отбегать)

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