«Кубань» оштрафована на 100 тысяч рублей за нацистские приветствия фанатов. Клуб проведет матч без зрителей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Кубани» по итогам матча 18-го тура РПЛ с КАМАЗом.

«Во время матча ФНЛ «Кубань» — КАМАЗ на южной трибуне, где располагаются болельщики краснодарского клуба, были нацистские приветствия. «Кубань» оштрафована на 100 тысяч рублей, плюс один матч без зрителей», – сообщил Григорьянц.