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    «Кубань» оштрафована на 100 тысяч рублей за нацистские приветствия фанатов. Клуб проведет матч без зрителей

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Кубани» по итогам матча 18-го тура РПЛ с КАМАЗом.

    «Во время матча ФНЛ «Кубань» — КАМАЗ на южной трибуне, где располагаются болельщики краснодарского клуба, были нацистские приветствия. «Кубань» оштрафована на 100 тысяч рублей, плюс один матч без зрителей», – сообщил Григорьянц.

    • «Кубань» идет на 19-м месте в ФНЛ.
    • Команда набрала 14 очков в 18 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2947

      tarasofka 51 минуту назад

      а что там за нацистские лозунги были, на матче такого федерального уровня, аж кубань-камаз? не, ну просто интересно даже) в составах обеих команд сплошь русские, не_гров нет. на что они ополчились-то?

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