«Кубань» оштрафована на 100 тысяч рублей за нацистские приветствия фанатов. Клуб проведет матч без зрителей

а что там за нацистские лозунги были, на матче такого федерального уровня, аж кубань-камаз? не, ну просто интересно даже) в составах обеих команд сплошь русские, не_гров нет. на что они ополчились-то?
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Кубани» по итогам матча 18-го тура РПЛ с КАМАЗом.
«Во время матча ФНЛ «Кубань» — КАМАЗ на южной трибуне, где располагаются болельщики краснодарского клуба, были нацистские приветствия. «Кубань» оштрафована на 100 тысяч рублей, плюс один матч без зрителей», – сообщил Григорьянц.
- «Кубань» идет на 19-м месте в ФНЛ.
- Команда набрала 14 очков в 18 матчах.