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    Чистяков, Клаудиньо, Дзюба – в основе «Зенита» на матч с «Ювентусом»; де Лигт, Кьеза, Мората сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».

    «Зенит»: Крицюк, Чистяков, Дуглас, Барриос, Ловрен, Вендел, Малком, Клаудиньо, Караваев, Дзюба, Ракицкий.

    «Ювентус»: Щесны, де Лигт, Маккени, де Шильо, Алекс Сандро, Бонуччи, Локателли, Мората, Бентанкур, Бернардески, Кьеза.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13782

      paracetamol 7 минут назад

      Кузи нет, Азмуна и Сутормина, а вот Ловрен лишний! Но эти гаверно на замену выйдут.

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      Рейтинг: +1902

      Валерий1965 11 минут назад

      Удачи и классной игры!)

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      Рейтинг: +716

      БОМЖАРНИК 13 минут назад

      Кря кря!!! Зеня не подведи))))

      0
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      Рейтинг: +235

      Soccerdealer63 18 минут назад

      Дзюбо, братцы, Дзюбо....Дзюбо, братцы жить...

      1
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      Рейтинг: +3628

      FENIX-SL 19 минут назад

      на самом деле Ювентус играет так скучно, что даже у зенита есть шансы на нулевую ничью

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      Рейтинг: +946

      S.K.V. 32 минуты назад

      Верим.

      0
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      Рейтинг: +2883

      tarasofka 37 минут назад

      ***, ловрен. пздц.

      1
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      Рейтинг: +5066

      Ганнибал Лектор 42 минуты назад

      Ну нет, ну зачем опять этот ленивый Ловрен?

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      Рейтинг: +231

      Вонючая бомжарня 43 минуты назад

      Это похороны

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