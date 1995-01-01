Чистяков, Клаудиньо, Дзюба – в основе «Зенита» на матч с «Ювентусом»; де Лигт, Кьеза, Мората сыграют у гостей

Кузи нет, Азмуна и Сутормина, а вот Ловрен лишний! Но эти гаверно на замену выйдут.
Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Дуглас, Барриос, Ловрен, Вендел, Малком, Клаудиньо, Караваев, Дзюба, Ракицкий.
«Ювентус»: Щесны, де Лигт, Маккени, де Шильо, Алекс Сандро, Бонуччи, Локателли, Мората, Бентанкур, Бернардески, Кьеза.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 22:00 по Москве.