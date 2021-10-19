Это’О убедил Керимова взять Кокорина в «Анжи» в 2013-м. Он ни разу не сыграл за клуб

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов раскрыл подробности перехода нападающего Александра Кокорина из «Динамо» в «Анжи» в 2013 году.

— Кокорина ты успел понять как человека?

— Мы с Кокорой провели довольно много времени вместе в его период в «Анжи», потому что он тренировался индивидуально. Я постоянно ходил отдельно снимать его, чтобы показывать, как он восстанавливается. Физио с него тогда семь потов сгонял.

В личном общении Саша был простым парнем. Понтов тогда не было. Кокоре нравилась хулиганская и дагестанская тематика, постоянно спрашивал всякие словечки, постоянно повторял «салам, салам». Знал все дагестанские приколы. Он на поле успел выйти два раза во время тренировок, а потом всe закончилось.

— Его трансфер в «Анжи» — чья инициатива?

— Это’О. Его креатура. Мы играли с «Динамо», где Кокора вышел и нормально так повозил. Сэм говорил, что это самый талантливый русский футболист. Точно знаю, что Это’О с Сулейманом по Саше говорил, убеждал, что Кокору надо брать, что это топ и он должен быть у нас.

У Сэма было особое отношение к Сане и Смолу. Второго он очень сильно поддерживал, когда у того долго не получалось забить, а Кокору он буквально выписал в «Анжи».

Кокорин провел в «Анжи» месяц, после чего вернулся в «Динамо».

Он ни разу не сыграл за махачкалинский клуб.

В «Анжи» он должен был зарабатывать 5 миллионов евро в год.

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