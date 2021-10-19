Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Это’О убедил Керимова взять Кокорина в «Анжи» в 2013-м. Он ни разу не сыграл за клуб

Это’О убедил Керимова взять Кокорина в «Анжи» в 2013-м. Он ни разу не сыграл за клуб

19 октября 2021, 10:14
3

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов раскрыл подробности перехода нападающего Александра Кокорина из «Динамо» в «Анжи» в 2013 году.

— Кокорина ты успел понять как человека?

— Мы с Кокорой провели довольно много времени вместе в его период в «Анжи», потому что он тренировался индивидуально. Я постоянно ходил отдельно снимать его, чтобы показывать, как он восстанавливается. Физио с него тогда семь потов сгонял.

В личном общении Саша был простым парнем. Понтов тогда не было. Кокоре нравилась хулиганская и дагестанская тематика, постоянно спрашивал всякие словечки, постоянно повторял «салам, салам». Знал все дагестанские приколы. Он на поле успел выйти два раза во время тренировок, а потом всe закончилось.

— Его трансфер в «Анжи» — чья инициатива?

— Это’О. Его креатура. Мы играли с «Динамо», где Кокора вышел и нормально так повозил. Сэм говорил, что это самый талантливый русский футболист. Точно знаю, что Это’О с Сулейманом по Саше говорил, убеждал, что Кокору надо брать, что это топ и он должен быть у нас.

У Сэма было особое отношение к Сане и Смолу. Второго он очень сильно поддерживал, когда у того долго не получалось забить, а Кокору он буквально выписал в «Анжи».

  • Кокорин провел в «Анжи» месяц, после чего вернулся в «Динамо».
  • Он ни разу не сыграл за махачкалинский клуб.
  • В «Анжи» он должен был зарабатывать 5 миллионов евро в год.

«У вас тут только русских меняют?» Бывший сотрудник «Анжи» – о конфликте Денисова с командой

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Анжи Фиорентина Это'О Самуэль Кокорин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1634627838
Очень жаль что проэкт провалился. Побольше бы денег вкладывали в наш футбол.
Ответить
JTherry
1634636340
"Кокора креатура Это'О" вон что эта "креатура" вытворяет в Фиорентине - лавка натерта до блеска...) тренер "молится" на креатив Коко, за 10 месяцев - меньше часа на поле провел...
Ответить
Hektor 84
1634646448
Кокоша уже тогда понял что бабло горнуть можно не выходя на поле
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
8
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
18
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
18
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
21
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+