Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Это’О убедил Керимова взять Кокорина в «Анжи» в 2013-м. Он ни разу не сыграл за клуб

    Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов раскрыл подробности перехода нападающего Александра Кокорина из «Динамо» в «Анжи» в 2013 году.

    — Кокорина ты успел понять как человека?

    — Мы с Кокорой провели довольно много времени вместе в его период в «Анжи», потому что он тренировался индивидуально. Я постоянно ходил отдельно снимать его, чтобы показывать, как он восстанавливается. Физио с него тогда семь потов сгонял.

    В личном общении Саша был простым парнем. Понтов тогда не было. Кокоре нравилась хулиганская и дагестанская тематика, постоянно спрашивал всякие словечки, постоянно повторял «салам, салам». Знал все дагестанские приколы. Он на поле успел выйти два раза во время тренировок, а потом всe закончилось.

    — Его трансфер в «Анжи» — чья инициатива?

    — Это’О. Его креатура. Мы играли с «Динамо», где Кокора вышел и нормально так повозил. Сэм говорил, что это самый талантливый русский футболист. Точно знаю, что Это’О с Сулейманом по Саше говорил, убеждал, что Кокору надо брать, что это топ и он должен быть у нас.

    У Сэма было особое отношение к Сане и Смолу. Второго он очень сильно поддерживал, когда у того долго не получалось забить, а Кокору он буквально выписал в «Анжи».

    • Кокорин провел в «Анжи» месяц, после чего вернулся в «Динамо».
    • Он ни разу не сыграл за махачкалинский клуб.
    • В «Анжи» он должен был зарабатывать 5 миллионов евро в год.

    «У вас тут только русских меняют?» Бывший сотрудник «Анжи» – о конфликте Денисова с командой

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:14
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2007

      acor94 52 минуты назад

      Очень жаль что проэкт провалился. Побольше бы денег вкладывали в наш футбол.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2667

      tarasofka > acor94 30 минут назад

      регион не самый подходящий. там лучше вкладывать в другое. точно не в футбол)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90388
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67876
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru