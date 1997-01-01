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    Tuttomercatoweb: Дибала с большой долей вероятности не сыграет с «Зенитом»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не успевает восстановиться от травмы к матчу Лиги чемпионов против «Зенита». С высокой долей вероятности он пропустит встречу в Санкт-Петербурге.

    У аргентинца повреждена мышца левого бедра.

    • Матч «Зенит» – «Ювентус» состоится 20 октября.
    • Сегодня, 17 октября, туринцы сыграют в Серии А с «Ромой».
    • В сезоне Лиги чемпионов у Дибалы 1 матч и 1 гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14647

      Garrincha58 1 час назад

      да и без него Зениту ничего не светит в матче с Юве, а после матча Семак скажет ну что вы хотите Ювентус более мастеровитая команда и мои игроки старались но увы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2712

      Derzkiy1 2 часа назад

      Без него 3 очка возьмут

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