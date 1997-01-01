Tuttomercatoweb: Дибала с большой долей вероятности не сыграет с «Зенитом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не успевает восстановиться от травмы к матчу Лиги чемпионов против «Зенита». С высокой долей вероятности он пропустит встречу в Санкт-Петербурге.

У аргентинца повреждена мышца левого бедра.