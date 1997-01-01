Tuttomercatoweb: Дибала с большой долей вероятности не сыграет с «Зенитом»

да и без него Зениту ничего не светит в матче с Юве, а после матча Семак скажет ну что вы хотите Ювентус более мастеровитая команда и мои игроки старались но увы
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не успевает восстановиться от травмы к матчу Лиги чемпионов против «Зенита». С высокой долей вероятности он пропустит встречу в Санкт-Петербурге.
У аргентинца повреждена мышца левого бедра.
- Матч «Зенит» – «Ювентус» состоится 20 октября.
- Сегодня, 17 октября, туринцы сыграют в Серии А с «Ромой».
- В сезоне Лиги чемпионов у Дибалы 1 матч и 1 гол.