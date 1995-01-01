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    Жиго впервые дал интервью на русском

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго после матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) впервые дал интервью на русском языке. Француз выразил сожаление, что пропустит встречу следующего тура против «Зенита».

    «Были очень хорошие эмоции сегодня. После 0:2 было очень тяжело, но это «Спартак». Потом 2:2, играли очень хорошо. Атмосфера была супер сегодня. После 2:2 на 91-й минуте были хорошие эмоции. Спасибо фанатам сегодня. Они были очень супер!

    Такие матчи закаляют характер, да. Была трудная игра сегодня. Первый тайм был 50 на 50. Но они забили со стандарта, потом было тяжело. Но это характер наш. Сейчас надо отдыхать.

    К сожалению, не сыграю в Петербурге, четыре жeлтые. Но у нас хорошая команда», – сказал Жиго.

    • Жиго в дерби забил спасительный для «Спартака» гол.
    • Француз играет в России с 2018 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3495

      Дедуктор 45 минут назад

      Жиган, многие тебя любят. Остальные - просто уважают.
      Оставайся. Не стоит разбивать такую замечательную пару защитников Жиго-Джикия.

      1
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      Рейтинг: +53192

      portero 48 минут назад

      Молодец, немного волновался , но видно что понимает...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3489

      Oldtrafford83 1 час назад

      Красава, можно смело натурализовать в сборную ибо игрок хороший!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2462

      R_a_i_n > Oldtrafford83 50 минут назад

      на мой взгляд лучший цз чемпионата

      2
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      Рейтинг: +658

      inzek 1 час назад

      "было тяжело, но это Спартак" не убавить, не прибавить! Красава Жиго!

      3
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      Рейтинг: +2505

      seth343 1 час назад

      Да я на ютубе смотрел это видео, норм шпарит по русски.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Sancho010365 1 час назад

      Вид чует моё сердце, что Спартак должно прорвать. Хочу этого. Динамо правда нравится, в пас классно играют пацаны, молодцы. В общем смотрим вперёд с интересом. Единственно не хочу, чтобы дерябнули самарские Крылья, пусть нас и дальше радуют.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10761

      NewLife 2 часа назад

      Интересно, Головин также по-французски лопочет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21917

      vladimir-7 > NewLife 1 час назад

      Так это сам корреспондент коверкал свой текст под легионера Жиго.

      0
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      Рейтинг: +1077

      Блямба 2 часа назад

      Дикое уважение возникло просто.
      Просто взял и выучил..

      7
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      Рейтинг: +11231

      житель СПб 2 часа назад

      Выучил русский язык - и собирается уходить? Как-то это неразумно. Надо постараться удержать.

      3
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      Рейтинг: +30046

      oyabun 2 часа назад

      Блин, лучший игрок в нашей команде на протяжении многих лет, ИМХО. Руководство должно сделать всё чтобы он не ушел летом!

      8
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      Рейтинг: +21917

      vladimir-7 > oyabun 1 час назад

      Если руководство поступит по-свински, то Жиго лишат
      родительских прав.

      0
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      Рейтинг: +2462

      R_a_i_n > vladimir-7 47 минут назад

      ооо пистаболл местный нарисовался

      1
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      Рейтинг: +21917

      vladimir-7 > R_a_i_n 23 минуты назад

      А вот приползла свинья из свинарника.

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