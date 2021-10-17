Жиго впервые дал интервью на русском

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго после матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) впервые дал интервью на русском языке. Француз выразил сожаление, что пропустит встречу следующего тура против «Зенита».

«Были очень хорошие эмоции сегодня. После 0:2 было очень тяжело, но это «Спартак». Потом 2:2, играли очень хорошо. Атмосфера была супер сегодня. После 2:2 на 91-й минуте были хорошие эмоции. Спасибо фанатам сегодня. Они были очень супер!

Такие матчи закаляют характер, да. Была трудная игра сегодня. Первый тайм был 50 на 50. Но они забили со стандарта, потом было тяжело. Но это характер наш. Сейчас надо отдыхать.

К сожалению, не сыграю в Петербурге, четыре жeлтые. Но у нас хорошая команда», – сказал Жиго.