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Жиго впервые дал интервью на русском

17 октября 2021, 10:58
21

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго после матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) впервые дал интервью на русском языке. Француз выразил сожаление, что пропустит встречу следующего тура против «Зенита».

«Были очень хорошие эмоции сегодня. После 0:2 было очень тяжело, но это «Спартак». Потом 2:2, играли очень хорошо. Атмосфера была супер сегодня. После 2:2 на 91-й минуте были хорошие эмоции. Спасибо фанатам сегодня. Они были очень супер!

Такие матчи закаляют характер, да. Была трудная игра сегодня. Первый тайм был 50 на 50. Но они забили со стандарта, потом было тяжело. Но это характер наш. Сейчас надо отдыхать.

К сожалению, не сыграю в Петербурге, четыре жeлтые. Но у нас хорошая команда», – сказал Жиго.

  • Жиго в дерби забил спасительный для «Спартака» гол.
  • Француз играет в России с 2018 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Динамо Жиго Самуэль
Комментарии (21)
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oyabun
1634458039
Блин, лучший игрок в нашей команде на протяжении многих лет, ИМХО. Руководство должно сделать всё чтобы он не ушел летом!
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житель СПб
1634458537
Выучил русский язык - и собирается уходить? Как-то это неразумно. Надо постараться удержать.
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Блямба
1634459772
Дикое уважение возникло просто. Просто взял и выучил..
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NewLife
1634460272
Интересно, Головин также по-французски лопочет.
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Sancho010365
1634462499
Вид чует моё сердце, что Спартак должно прорвать. Хочу этого. Динамо правда нравится, в пас классно играют пацаны, молодцы. В общем смотрим вперёд с интересом. Единственно не хочу, чтобы дерябнули самарские Крылья, пусть нас и дальше радуют.
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inzek
1634463305
"было тяжело, но это Спартак" не убавить, не прибавить! Красава Жиго!
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Oldtrafford83
1634463814
Красава, можно смело натурализовать в сборную ибо игрок хороший!!!
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portero
1634465599
Молодец, немного волновался , но видно что понимает...
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slavа0508
1634476942
Приятно конечно . когда человек приезжает в какую то страну и с уважением относится к её культуре и обычаям . и как игрок один из немногих к кому нет больших претензий . к лубу конечно важно как то его заинтересовать что бы остался ....
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Санчес65
1634482263
Не в пример самому тупому футболисту современности, Марио Фернандес почти 10 лет в России и не слова по русски.
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