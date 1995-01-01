Какого хрена здесь в локомотиве делают немцы, гоните их в шею. Жаль, что жидовское руководство не решится это сделать Гнать надо и немцев и жидов. Совсем сломали команду.
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 11-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Петров, Бека Бека, Керк, Смолов.
- Матч состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.