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    Самошников, Хвича и Онугха – в старте «Рубина» на матч с «Локо»; Гисдоль выпустит в дебютной встрече Ненахова, Керка и Смолова

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 11-го тура РПЛ.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Петров, Бека Бека, Керк, Смолов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +758

      Князев 9 минут назад

      Какого хрена здесь в локомотиве делают немцы, гоните их в шею. Жаль, что жидовское руководство не решится это сделать Гнать надо и немцев и жидов. Совсем сломали команду.

      0
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      Рейтинг: +1884

      Валерий1965 54 минуты назад

      Удачи Рубину!))))

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      Рейтинг: +2226

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Очень слабый состав Локомотива, да еще Рубин дома. Локо удачи в любом случае. А Гисдолю доказать что полезен.

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      Рейтинг: +10

      d с 2 часа назад

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