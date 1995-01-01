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    ABC: «Манчестер Юнайтед» готов платить Погба в 1,5 раза больше, чем «Реал»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может бесплатно уйти в «Реал» по окончании этого сезона.

    По информации ABC, мадридский клуб готов платить игроку 14 миллионов евро в год после вычета налогов. Также испанцы предлагают 28-летнему хавбеку и его агенту Мино Райоле комиссионные в размере 30 миллионов.

    «МЮ», в свою очередь, хочет сохранить француза в составе. Их предложение – продление контракта на пять лет с 20-миллионным окладом.

    • Соглашение Погба с «Юнайтед» истекает в июне 2022 года.
    • В текущем сезоне футболист сделал 7 ассистов в 9 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - 2,1 миллиона подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6392

      серега кашин 1 час назад

      если ничего не изменится останется в мю с такой зп

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