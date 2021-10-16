ABC: «Манчестер Юнайтед» готов платить Погба в 1,5 раза больше, чем «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может бесплатно уйти в «Реал» по окончании этого сезона.
По информации ABC, мадридский клуб готов платить игроку 14 миллионов евро в год после вычета налогов. Также испанцы предлагают 28-летнему хавбеку и его агенту Мино Райоле комиссионные в размере 30 миллионов.
«МЮ», в свою очередь, хочет сохранить француза в составе. Их предложение – продление контракта на пять лет с 20-миллионным окладом.
- Соглашение Погба с «Юнайтед» истекает в июне 2022 года.
- В текущем сезоне футболист сделал 7 ассистов в 9 матчах.
Источник: ABC
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