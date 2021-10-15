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Вслед за Точилиным «Кубань» покинул Маминов

15 октября 2021, 20:46
5

«Кубань» продолжает менять тренерский штаб. Вслед за главным тренером Александром Точилиным ушел старший тренер Владимир Маминов.

«Вслед за Александром Точилиным «Кубань» покидают старший тренер Владимир Маминов и тренер по физической подготовке Виталий Дуванов. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Благодарим специалистов за работу и желаем им успехов в дальнейшей карьере!» – написали краснодарцы.

  • «Кубань» идет на последнем месте в ФНЛ.
  • Команда проиграла в 5 последних матчах.
  • Маминов – 2-кратный чемпион России в качестве игрока «Локомотива».

Источник: твиттер «Кубани»
Россия. ФНЛ Кубань Маминов Владимир Точилин Александр
Комментарии (5)
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oyabun
1634327048
Без достойного финансирования не будет и успехов. Кубань как когда то бросили, так она и влачит теперь жалкое существование.
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inzek
1634340778
Вслед за Точилиным «Кубань» покидают Маминов и все спонсоры. клуб расформирован
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portero
1634348800
Может денег нет, но об этом молчат? Думаю это основная причина, зачем было реанимировать то что умерло, зомби долго не протянул...
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Алекс636363
1635001894
второй смерти кубани не будет. поднимется и выплывет. даешь дерби кубань - краснодар!
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