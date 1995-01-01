Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Вслед за Точилиным «Кубань» покинул Маминов

    «Кубань» продолжает менять тренерский штаб. Вслед за главным тренером Александром Точилиным ушел старший тренер Владимир Маминов.

    «Вслед за Александром Точилиным «Кубань» покидают старший тренер Владимир Маминов и тренер по физической подготовке Виталий Дуванов. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

    Благодарим специалистов за работу и желаем им успехов в дальнейшей карьере!» – написали краснодарцы.

    • «Кубань» идет на последнем месте в ФНЛ.
    • Команда проиграла в 5 последних матчах.
    • Маминов – 2-кратный чемпион России в качестве игрока «Локомотива».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Кубани»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90241
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67836
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru