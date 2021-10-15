Вслед за Точилиным «Кубань» покинул Маминов

«Кубань» продолжает менять тренерский штаб. Вслед за главным тренером Александром Точилиным ушел старший тренер Владимир Маминов.
«Вслед за Александром Точилиным «Кубань» покидают старший тренер Владимир Маминов и тренер по физической подготовке Виталий Дуванов. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
Благодарим специалистов за работу и желаем им успехов в дальнейшей карьере!» – написали краснодарцы.
- «Кубань» идет на последнем месте в ФНЛ.
- Команда проиграла в 5 последних матчах.
- Маминов – 2-кратный чемпион России в качестве игрока «Локомотива».
Источник: твиттер «Кубани»