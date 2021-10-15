УЕФА поздравил Филимонова с днем рождения

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов празднует день рождения. Его не забыл поздравить УЕФА.
«Поздравляем с 48-летием экс-вратаря московского «Спартака» и сборной России Александра Филимонова!» – написал УЕФА.
- Сейчас Филимонов входит в тренерский штаб сборной России до 18 лет.
- Вратарь 6 раз брал чемпионат России со «Спартаком».
- На счету Филимонова 16 матчей за сборную (1998-2002 годы).
Поздравляем с 48-летием экс-вратаря московского «Спартака» и сборной России Александра Филимонова! #ЛигаЧемпионов | @fcsm_official pic.twitter.com/zBQhtDeP3n— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 15, 2021