Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    УЕФА поздравил Филимонова с днем рождения

    Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов празднует день рождения. Его не забыл поздравить УЕФА.

    «Поздравляем с 48-летием экс-вратаря московского «Спартака» и сборной России Александра Филимонова!» – написал УЕФА.

    • Сейчас Филимонов входит в тренерский штаб сборной России до 18 лет.
    • Вратарь 6 раз брал чемпионат России со «Спартаком».
    • На счету Филимонова 16 матчей за сборную (1998-2002 годы).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90241
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67836
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru