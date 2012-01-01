Ферран Торрес выбыл на три месяца из-за перелома стопы

Усугубил травму, ну куда хваленые испанские врачи сиотрели???
Или как пишут наши эксперты, тренер определяет форму и состояние игрока....
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления полузащитника Феррана Торреса.
- У футболиста был выявлен перелом правой стопы.
- Испанец травмировался в ходе финального турнира Лиги наций.
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и отдал 1 ассист в 7 матчах за «Сити».
«Ферран пропустит от двух с половиной до трех месяцев», – сообщил Гвардиола.