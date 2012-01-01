Ферран Торрес выбыл на три месяца из-за перелома стопы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления полузащитника Феррана Торреса.

У футболиста был выявлен перелом правой стопы.

Испанец травмировался в ходе финального турнира Лиги наций.

В этом сезоне хавбек забил 3 гола и отдал 1 ассист в 7 матчах за «Сити».

«Ферран пропустит от двух с половиной до трех месяцев», – сообщил Гвардиола.