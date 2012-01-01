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    Ферран Торрес выбыл на три месяца из-за перелома стопы

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления полузащитника Феррана Торреса.

    • У футболиста был выявлен перелом правой стопы.
    • Испанец травмировался в ходе финального турнира Лиги наций.
    • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и отдал 1 ассист в 7 матчах за «Сити».

    «Ферран пропустит от двух с половиной до трех месяцев», – сообщил Гвардиола.

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    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53121

      portero 1 час назад

      Усугубил травму, ну куда хваленые испанские врачи сиотрели???
      Или как пишут наши эксперты, тренер определяет форму и состояние игрока....

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