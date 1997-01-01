Диаш – лидер Лиги чемпионов в 2021 году по количеству пасов

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш в течение 2021 года сделал 690 передач в матчах Лиги чемпионов. Это больше любого другого игрока.

Вторым по показателю идет Жоржиньо из «Челси» (589). Третий – Сесар Аспиликуэта оттуда же (583).