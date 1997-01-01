Диаш – лидер Лиги чемпионов в 2021 году по количеству пасов

смешно отдавать передачи поперек поля это разве достижение у нас также могут сделать и Чистяков с Ракицким
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш в течение 2021 года сделал 690 передач в матчах Лиги чемпионов. Это больше любого другого игрока.
Вторым по показателю идет Жоржиньо из «Челси» (589). Третий – Сесар Аспиликуэта оттуда же (583).
- Диаш с «Манчестер Сити» весной играл в финале Лиги чемпионов, где уступил «Челси».
- Диаш – самый дорогой центральный защитник в мире (75 миллионов евро).
- 24-летний португалец – воспитанник «Бенфики».