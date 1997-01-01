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    Диаш – лидер Лиги чемпионов в 2021 году по количеству пасов

    Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш в течение 2021 года сделал 690 передач в матчах Лиги чемпионов. Это больше любого другого игрока.

    Вторым по показателю идет Жоржиньо из «Челси» (589). Третий – Сесар Аспиликуэта оттуда же (583).

    • Диаш с «Манчестер Сити» весной играл в финале Лиги чемпионов, где уступил «Челси».
    • Диаш – самый дорогой центральный защитник в мире (75 миллионов евро).
    • 24-летний португалец – воспитанник «Бенфики».

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    Источник: Squawka Football

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14608

      Garrincha58 1 час назад

      смешно отдавать передачи поперек поля это разве достижение у нас также могут сделать и Чистяков с Ракицким

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