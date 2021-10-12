«Кубань» объявила об уходе Точилина. Он провел в клубе два месяца

Главный тренер «Кубани» Александр Точилин покинул свой пост.
«Кубань» и главный тренер Александр Точилин прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут.
Точилин возглавил нашу команду в августе текущего года. Под его руководством «Кубань» провела одиннадцать матчей.
ПФК «Кубань» благодарит Александра Васильевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сообщила пресс-служба клуба.
- «Кубань» идет на последнем месте в ФНЛ.
- Команда проиграла в 5 последних матчах.
Источник: официальный сайт «Кубани»