«Кубань» объявила об уходе Точилина. Он провел в клубе два месяца

Главный тренер «Кубани» Александр Точилин покинул свой пост.

«Кубань» и главный тренер Александр Точилин прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут.

Точилин возглавил нашу команду в августе текущего года. Под его руководством «Кубань» провела одиннадцать матчей.

ПФК «Кубань» благодарит Александра Васильевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сообщила пресс-служба клуба.