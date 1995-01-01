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    «Кубань» объявила об уходе Точилина. Он провел в клубе два месяца

    Главный тренер «Кубани» Александр Точилин покинул свой пост.

    «Кубань» и главный тренер Александр Точилин прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут.

    Точилин возглавил нашу команду в августе текущего года. Под его руководством «Кубань» провела одиннадцать матчей.

    ПФК «Кубань» благодарит Александра Васильевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – сообщила пресс-служба клуба.

    • «Кубань» идет на последнем месте в ФНЛ.
    • Команда проиграла в 5 последних матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Кубани»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21456

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Новый тренд в нашем футболе - Сёмин, Точилин... Продолжите список.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2552

      tarasofka 1 час назад

      херасе, кубань ещё существует?

      0
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