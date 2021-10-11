Кутепов, Рассказов, Зобнин, Хендрикс и Ларссон начали тренировки в общей группе «Спартака»

Пять футболистов «Спартака» близки к возвращению после травм. Это Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Йоррит Хендрикс и Джордан Ларссон.

Все игроки сегодня тренировались в общей группе московской команды.

Ближайший матч «Спартака» 16 октября – против «Динамо» в РПЛ.

Клуб идет на 7-м месте в чемпионате.