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    Кутепов, Рассказов, Зобнин, Хендрикс и Ларссон начали тренировки в общей группе «Спартака»

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1618

      GermanVo 43 минуты назад

      Главное, чтоб Зоба или Хендрикс не заняли место Литвинова. Парень прогрессирует от игры к игре.

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