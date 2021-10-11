Кутепов, Рассказов, Зобнин, Хендрикс и Ларссон начали тренировки в общей группе «Спартака»

Главное, чтоб Зоба или Хендрикс не заняли место Литвинова. Парень прогрессирует от игры к игре.
Пять футболистов «Спартака» близки к возвращению после травм. Это Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Йоррит Хендрикс и Джордан Ларссон.
Все игроки сегодня тренировались в общей группе московской команды.
- Ближайший матч «Спартака» 16 октября – против «Динамо» в РПЛ.
- Клуб идет на 7-м месте в чемпионате.
Сразу 5 красно-белых приступили к тренировкам с основной командой после повреждений!С возвращением! pic.twitter.com/2IN5nJmuno— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 11, 2021