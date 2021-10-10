Оярсабаль – о голе Мбаппе: «Все понимают, что это офсайд»

Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль дал комментарий после финала Лиги наций с Францией (1:2). По его мнению, нападающий Килиан Мбаппе забил победный гол из офсайда.

«Все понимают, что это офсайд.

Судья решил, что Эрик Гарсия коснулся мяча. Тот, кто ввел это правило, никогда не играл в футбол», – сказал Оярсабаль.