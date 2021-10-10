Оярсабаль – о голе Мбаппе: «Все понимают, что это офсайд»

Просмотрел момент - в момент паса было вне игры. Каким боком сыграло касание защитника, если нарушение было до? Нашим судьям есть чему плохому получиться у европейских.
Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль дал комментарий после финала Лиги наций с Францией (1:2). По его мнению, нападающий Килиан Мбаппе забил победный гол из офсайда.
«Все понимают, что это офсайд.
Судья решил, что Эрик Гарсия коснулся мяча. Тот, кто ввел это правило, никогда не играл в футбол», – сказал Оярсабаль.
Самый спорный момент матча. Вот так Мбаппе убегал за победным голомСудьи решили, что касание Гарсии было, а офсайд нет. А что скажешь ты? pic.twitter.com/UAmw3wq01b— Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021