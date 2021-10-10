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    Оярсабаль – о голе Мбаппе: «Все понимают, что это офсайд»

    Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль дал комментарий после финала Лиги наций с Францией (1:2). По его мнению, нападающий Килиан Мбаппе забил победный гол из офсайда.

    «Все понимают, что это офсайд.

    Судья решил, что Эрик Гарсия коснулся мяча. Тот, кто ввел это правило, никогда не играл в футбол», – сказал Оярсабаль.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии13
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      Рейтинг: +7578

      Fusballer 14 минут назад

      Просмотрел момент - в момент паса было вне игры. Каким боком сыграло касание защитника, если нарушение было до? Нашим судьям есть чему плохому получиться у европейских.

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      Рейтинг: +6568

      владимир миронов 14 минут назад

      Наверное, там Карасев консультантом был.

      1
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      Рейтинг: +12

      dabo96 30 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +2701

      Derzkiy1 31 минуту назад

      Зачем вообще вар придумали? Каждый матч ошибки только ещё глупее, судьи видят повтор и ошибаются! С конторами фифа на прямую дружат ?)

      2
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      Рейтинг: +52946

      portero 33 минуты назад

      судью на детектор .... ну как то так у нас требуют.
      100% вне игры, слишком много косяков еще можно совершать судьям безнаказанно....

      2
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      Рейтинг: +14593

      Garrincha58 46 минут назад

      отмените вообще офсайды футбол станет интересней

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      Рейтинг: +52946

      portero > Garrincha58 32 минуты назад

      после таких голов, смысла в этих вне игры, совсем не вижу...

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      Рейтинг: +14593

      Garrincha58 47 минут назад

      английские судьи всегда что-нибудь выкинут эдакое такое, а этот Тейлор в особенности

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      Рейтинг: +115

      evgeniy.slam 1 час назад

      Понятно, что сейчас сборную Франции очевидно любят больше и тут с пеной у рта будут доказывать что это по правилам и оффсайда не было. Но если в футболе будут засчитывать такие голы всё чаще, то возникает вопрос, вам действительно интересно смотреть такой футбол?

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      Рейтинг: +10184

      Cleaner 1 час назад

      По сути - офсайд. По правилам - не офсайд. Я лично такой гол бы не засчитал. Одно дело, когда защитник ошибается и дает пас чужому нападающему, который в явном офсайде. И другое дело, когда, как вчера нацеленный пас в сторону Мбаппе, который в этот момент находится в очевидном офсайде...

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      Рейтинг: +21711

      bset 1 час назад

      По моему даже по правилам этим идиотским защитник находился под давлением нападающего, а значит все равно оффсайд. Будь защитник один, он бы так не играл.

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