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    «Ньюкасл» нацелился на Лингарда и Тарковски

    «Ньюкасл» готовит список трансферных целей на ближайшее время. Туда попал футболист «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, пишет Transfer News Central со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

    Также «Ньюкасл» хочет подписать защитника «Бернли» Джеймса Тарковски.

    • На этой неделе «Ньюкасл» куплен консорциумом из Саудовской Аравии.
    • Новые владельцы уже готовят смену тренера в «Ньюкасле».
    • Команда идет в зоне вылета АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News Central

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +52922

      portero 22 минуты назад

      Саудиты из зоны вылета в ЛЧ надеются заскочить, ну в этом году наверное не успеют, много упустят до трансферного окна...

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