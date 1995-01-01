«Ньюкасл» нацелился на Лингарда и Тарковски

Саудиты из зоны вылета в ЛЧ надеются заскочить, ну в этом году наверное не успеют, много упустят до трансферного окна...
«Ньюкасл» готовит список трансферных целей на ближайшее время. Туда попал футболист «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, пишет Transfer News Central со ссылкой на британскую газету The Telegraph.
Также «Ньюкасл» хочет подписать защитника «Бернли» Джеймса Тарковски.
- На этой неделе «Ньюкасл» куплен консорциумом из Саудовской Аравии.
- Новые владельцы уже готовят смену тренера в «Ньюкасле».
- Команда идет в зоне вылета АПЛ.