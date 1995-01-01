«Ньюкасл» нацелился на Лингарда и Тарковски

«Ньюкасл» готовит список трансферных целей на ближайшее время. Туда попал футболист «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, пишет Transfer News Central со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

Также «Ньюкасл» хочет подписать защитника «Бернли» Джеймса Тарковски.